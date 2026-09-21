जगदलपुर : हादसे में दो लोगों की मौत, फुट्टू निकालने जा रही थी बच्ची, इधर नदी में डूबा बुजुर्ग

विज्ञापन

मामले की जानकारी देते हुए भानपुरी थाना प्रभारी ने बताया कि बनियागांव में रहने वाली 12 वर्षीय लेमाशी फुट्टू निकालने के लिए खेत की ओर जा रही थी कि अचानक खेत में लगे तार में करेंट को लगाया गया था, जिससे कि किसी भी तरह से कोई जानवर अंदर न आ सके और खेत सुरक्षित रहे। मगर जानवर तो नही लेकिन बच्ची उस तार की चपेट में आ गई। इस घटना में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वही गाँव के डमरू ने बच्ची को देखने के बाद आसपास के लोगों के साथ ही बच्ची के परिजनों को सूचना दी गई। जहाँ पुलिस ने शव को निकालते हुए पीएम के लिए भेजा, वही मामले की जांच शुरू कर दी गई है।पानी में डूबा वृद्ध, हुई मौतभानपुरी थाना क्षेत्र के ही करईपारा में रहने वाला वृद्ध सामूराम 50 वर्ष नदी को पार करके अपने खेत जा रहा था कि गहराई में जाने से डूब गया। इस घटना में वृद्ध की मौत हो गई। गाय चराने आये ग्रामीण ने वृद्ध के शव को देखने के बाद पुलिस के साथ ही परिजनों को सूचना दी। जहां शव का पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।