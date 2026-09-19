बजरंग दल और पुलिसकर्मी बनकर लूटपाट: अपहरण कर रास्ते में कराए पैसे ट्रांसफर, फरार दो आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, 3 मार्च 2026 को प्रार्थी देवेंद्र कुमार मारकंडे, निवासी छाती, थाना कुरुद, अपने साथियों फगेश्वर कुमार, लक्ष्मण यादव, लीलेश कुमार और दुर्गेश कुमार के साथ पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 04 एमक्यू 1589 से बछड़ों को लेकर मुड़केरा जा रहे थे।इसी दौरान आलेखुंटा-सिंगपुर मार्ग पर सफेद रंग की स्विफ्ट कार क्रमांक सीजी 05 एपी 6389 में सवार आरोपियों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि आरोपियों ने खुद को बजरंग दल और पुलिसकर्मी बताकर उन्हें डराया-धमकाया और मारपीट की।पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने प्रार्थी को जबरन अपने साथ कार में बैठाया और दुगली की ओर ले गए। रास्ते में उससे 13 हजार 800 रुपये नगद ले लिए गए। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से 30 हजार रुपये भी जबरन ट्रांसफर करवाए गए। शिकायत के बाद मगरलोड पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।जांच के दौरान पुलिस ने ओमकार कुर्रे (40), चांद कुर्रे (19) और राहुल कुर्रे (26), सभी निवासी ग्राम पाईकभाठा, थाना सिहावा, को गिरफ्तार किया था। तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। वहीं मामले में फरार चल रहे विकास आडिल (22) और साहिल अली (23), दोनों निवासी ग्राम पाईकभाठा, की तलाश जारी थी।पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों फरार आरोपी क्षेत्र में मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर विकास आडिल और साहिल अली को गिरफ्तार कर लिया। मामले में गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।पुलिस ने मामले में पांचों आरोपियों से नगदी, मोबाइल फोन और कार समेत कुल 7.58 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है। पुलिस द्वारा मामले की आगे की जांच की जा रही है।