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ईडी के 10 से 12 अधिकारी दो वाहनों में पहुंचे थे। उनके साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान भी बड़ी संख्या में तैनात थे। जांच टीम में महिला अधिकारी भी शामिल थीं। बंगले के अंदर दाखिल होते ही सुरक्षाबलों ने पूरे परिसर की घेराबंदी कर दी। बाहर से किसी के भी अंदर आने या बाहर जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आबकारी (शराब) घोटाले की जांच से जुड़ी है। अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन सिंह के पति नवीन प्रताप सिंह तोमर पूर्व में आबकारी विभाग में उपायुक्त रह चुके हैं। शराब घोटाले में नाम आने के बाद विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया था। इससे पहले इसी मामले में आर्थिक अपराध शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था।नवीन प्रताप सिंह तोमर को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें न्यायालय से जमानत मिल गई थी। जमानत मिलने के बाद नवीन सिंह धमतरी में अपनी अपर कलेक्टर पत्नी के सरकारी आवास पर ही रह रहे थे। इसी सूचना के आधार पर ईडी की टीम ने सुबह-सवेरे यहां छापा मारा। छापेमारी के दौरान बंगले के भीतर अधिकारियों द्वारा दस्तावेज की गहन छानबीन की जा रही है। साथ ही घर में मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।धमतरी के अलावा रायपुर और भिलाई में भी कार्रवाई की खबरें हैं। प्रदेश के अन्य ठिकानों पर भी केंद्रीय एजेंसी की समानांतर कार्रवाई चल रही है। फिलहाल ईडी की टीम को छापेमारी में अब तक क्या साक्ष्य हाथ लगे हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। एजेंसी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में इस कार्रवाई को लेकर दिनभर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा।