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पुलिस दीपक टंडन को रिमांड पर लेकर ब्लैकमेलिंग और ठगी के आरोपों को लेकर गहन पूछताछ करेगी। इस दौरान पुलिस उसके पूरे नेटवर्क और गतिविधियों की जानकारी जुटाएगी। वह अन्य संभावित संलिप्त लोगों के संबंध में भी विस्तृत पूछताछ करेगी। निर्धारित रिमांड अवधि पूरी होने के बाद 19 नवंबर को दीपक टंडन को दोबारा न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक, दीपक टंडन पर समाचार पोर्टल की आड़ में लोगों की छवि खराब करने का आरोप है। वह भ्रामक खबरें प्रकाशित करता था। आरोप है कि वह एआई टूल की मदद से लोगों की तस्वीरों में छेड़छाड़ करता था। वह अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री तैयार करता था।दीपक टंडन ऐसी तस्वीरें और भ्रामक खबरें प्रसारित कर संबंधित लोगों से रुपये वसूलने के लिए दबाव बनाता था। इस मामले में तिफरा निवासी मणिशंकर पांडेय की शिकायत पर सिरगिट्टी थाने में अपराध दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। यह मामला ब्लैकमेलिंग और ठगी से जुड़ा है।मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 6 नवंबर को रायपुर में कार्रवाई की। दीपक टंडन को रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर स्थित रजत प्राइम अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल फोन भी जब्त किए थे। पुलिस का दावा है कि इन मोबाइल फोन की जांच में आपत्तिजनक फोटो, वीडियो और ऑडियो सामग्री मिली है।