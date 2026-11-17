दीपक टंडन को 3 दिन की पुलिस रिमांड: न्यूज पोर्टल की आड़ में ब्लैकमेलिंग के आरोपों पर होगी पूछताछ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Tue, 17 Nov 2026 06:36 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ के चर्चित दीपक टंडन को रायपुर कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। एआई से तस्वीरों में छेड़छाड़ और न्यूज पोर्टल की आड़ में ब्लैकमेलिंग व ठगी के आरोपों पर पुलिस 19 नवंबर तक पूछताछ करेगी।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के चर्चित दीपक टंडन को पुलिस ने आज रायपुर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उसे तीन दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजने की अनुमति दी है। अब पुलिस 19 नवंबर तक दीपक टंडन से पूछताछ करेगी, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की संभावना है।
पुलिस दीपक टंडन को रिमांड पर लेकर ब्लैकमेलिंग और ठगी के आरोपों को लेकर गहन पूछताछ करेगी। इस दौरान पुलिस उसके पूरे नेटवर्क और गतिविधियों की जानकारी जुटाएगी। वह अन्य संभावित संलिप्त लोगों के संबंध में भी विस्तृत पूछताछ करेगी। निर्धारित रिमांड अवधि पूरी होने के बाद 19 नवंबर को दीपक टंडन को दोबारा न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक, दीपक टंडन पर समाचार पोर्टल की आड़ में लोगों की छवि खराब करने का आरोप है। वह भ्रामक खबरें प्रकाशित करता था। आरोप है कि वह एआई टूल की मदद से लोगों की तस्वीरों में छेड़छाड़ करता था। वह अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री तैयार करता था।
ब्लैकमेलिंग का तरीका
दीपक टंडन ऐसी तस्वीरें और भ्रामक खबरें प्रसारित कर संबंधित लोगों से रुपये वसूलने के लिए दबाव बनाता था। इस मामले में तिफरा निवासी मणिशंकर पांडेय की शिकायत पर सिरगिट्टी थाने में अपराध दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। यह मामला ब्लैकमेलिंग और ठगी से जुड़ा है।
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रायपुर से हुई गिरफ्तारी
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 6 नवंबर को रायपुर में कार्रवाई की। दीपक टंडन को रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर स्थित रजत प्राइम अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल फोन भी जब्त किए थे। पुलिस का दावा है कि इन मोबाइल फोन की जांच में आपत्तिजनक फोटो, वीडियो और ऑडियो सामग्री मिली है।
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पुलिस दीपक टंडन को रिमांड पर लेकर ब्लैकमेलिंग और ठगी के आरोपों को लेकर गहन पूछताछ करेगी। इस दौरान पुलिस उसके पूरे नेटवर्क और गतिविधियों की जानकारी जुटाएगी। वह अन्य संभावित संलिप्त लोगों के संबंध में भी विस्तृत पूछताछ करेगी। निर्धारित रिमांड अवधि पूरी होने के बाद 19 नवंबर को दीपक टंडन को दोबारा न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक, दीपक टंडन पर समाचार पोर्टल की आड़ में लोगों की छवि खराब करने का आरोप है। वह भ्रामक खबरें प्रकाशित करता था। आरोप है कि वह एआई टूल की मदद से लोगों की तस्वीरों में छेड़छाड़ करता था। वह अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री तैयार करता था।
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ब्लैकमेलिंग का तरीका
दीपक टंडन ऐसी तस्वीरें और भ्रामक खबरें प्रसारित कर संबंधित लोगों से रुपये वसूलने के लिए दबाव बनाता था। इस मामले में तिफरा निवासी मणिशंकर पांडेय की शिकायत पर सिरगिट्टी थाने में अपराध दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। यह मामला ब्लैकमेलिंग और ठगी से जुड़ा है।
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रायपुर से हुई गिरफ्तारी
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 6 नवंबर को रायपुर में कार्रवाई की। दीपक टंडन को रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर स्थित रजत प्राइम अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल फोन भी जब्त किए थे। पुलिस का दावा है कि इन मोबाइल फोन की जांच में आपत्तिजनक फोटो, वीडियो और ऑडियो सामग्री मिली है।