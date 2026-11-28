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कल धरमजयगढ़ परिक्षेत्र के अंतर्गत बरतापाली कक्ष क्रमांक 437 में नर हाथी का शव मिला था। करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत होने की आशंका थी। आज स्निफर डॉग की मदद से सघन तलाशी और जांच अभियान चलाया गया। डॉग स्क्वाड से मिले अहम सुरागों के आधार पर वन विभाग ने चार आरोपियों को पकड़ लिया।धरमजयगढ़ वनमंडलाधिकारी सत्यदेव शर्मा ने बताया कि सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इन सभी चारों आरोपियों को कल माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालय से उन्हें जेल भेजा जाएगा।इस मामले में नयागांव निवासी चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अजय भगत की उम्र 28 वर्ष है और उनके पिता का नाम घनानंद भगत है। जयानंद भगत की उम्र 47 वर्ष है और उनके पिता का नाम दुर्योधन भगत है। राम दयाल की उम्र 38 वर्ष है और उनके पिता का नाम चिंताराम सिदार है। भगवानो भगत की उम्र 50 वर्ष है और उनके पिता का नाम मंगलू भगत है।वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर गहन जांच की थी। स्निफर डॉग की मदद से आरोपियों के सुराग मिले थे। वन्यप्राणियों के अवैध शिकार के खिलाफ विभाग लगातार सतर्क है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया कल पूरी की जाएगी।