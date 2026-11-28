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छत्तीसगढ़ में रामसर संरक्षण के प्रयास

छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय प्रदेश का पहला रामसर स्थल घोषित हो चुका है। आर्द्रभूमि संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पांच सौ से अधिक वेटलैंड मित्र बनाए गए हैं। दो दशमलव पच्चीस हेक्टेयर से बड़े ग्यारह हजार से अधिक वेटलैंड का सीमा निर्धारण किया गया है। छत्तीसगढ़ ने इस कार्य में देश में अग्रणी स्थान हासिल किया है। विधायकों के लिए नवा रायपुर के वन मुख्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के तहत बड़ा लक्ष्य रखा है। सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश की बीस आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल बनाने की योजना बनाई है। कोपरा जलाशय के बाद अब कई अन्य जलाशयों को विकसित करने के प्रयास जारी हैं। इन संभावित स्थलों में छिंदारी, पैलीमेटा और नीमगांव जलाशय शामिल हैं। विज्ञापन



स्थानीय स्तर पर समर्थन और निरीक्षण दल

विधायक प्रतिनिधि हरख जैन ने इस पहल को क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि इससे आने वाली पीढ़ियों को बेहतर पर्यावरण का लाभ मिलेगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरिकृष्ण पवारिया ने तालाब की महत्ता पर जोर दिया है। नगर पंचायत की ओर से तालाब की स्वच्छता के लिए पूरा सहयोग दिया जाएगा। निरीक्षण दल में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, प्रयागराज के विनय रंजन शामिल रहे। उनके साथ बी. लक्ष्मणुडु और छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण की अनीता हरमुख भी मौजूद थीं। संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी और प्रतिनिधि भी इस निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे। यह पहल जिले में पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन विकास को नया आयाम देगी। विज्ञापन विज्ञापन छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय प्रदेश का पहला रामसर स्थल घोषित हो चुका है। आर्द्रभूमि संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पांच सौ से अधिक वेटलैंड मित्र बनाए गए हैं। दो दशमलव पच्चीस हेक्टेयर से बड़े ग्यारह हजार से अधिक वेटलैंड का सीमा निर्धारण किया गया है। छत्तीसगढ़ ने इस कार्य में देश में अग्रणी स्थान हासिल किया है। विधायकों के लिए नवा रायपुर के वन मुख्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के तहत बड़ा लक्ष्य रखा है। सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश की बीस आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल बनाने की योजना बनाई है। कोपरा जलाशय के बाद अब कई अन्य जलाशयों को विकसित करने के प्रयास जारी हैं। इन संभावित स्थलों में छिंदारी, पैलीमेटा और नीमगांव जलाशय शामिल हैं।विधायक प्रतिनिधि हरख जैन ने इस पहल को क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि इससे आने वाली पीढ़ियों को बेहतर पर्यावरण का लाभ मिलेगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरिकृष्ण पवारिया ने तालाब की महत्ता पर जोर दिया है। नगर पंचायत की ओर से तालाब की स्वच्छता के लिए पूरा सहयोग दिया जाएगा। निरीक्षण दल में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, प्रयागराज के विनय रंजन शामिल रहे। उनके साथ बी. लक्ष्मणुडु और छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण की अनीता हरमुख भी मौजूद थीं। संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी और प्रतिनिधि भी इस निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे। यह पहल जिले में पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन विकास को नया आयाम देगी।

धमतरी जिले के भखारा में आमा तालाब स्थित है। इस तालाब को रामसर साइट के रूप में विकसित करने के प्रयास तेज हुए हैं। विधायक अजय चंद्राकर और कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने इसके लिए विशेष पहल की है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, प्रयागराज और छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण के विशेषज्ञों की टीम ने तालाब का निरीक्षण किया। टीम ने तालाब की पर्यावरणीय एवं जैविक संभावनाओं का आकलन किया। विशेषज्ञों ने तालाब की प्राकृतिक संरचना और जैव विविधता का अध्ययन किया। टीम ने जलीय पारिस्थितिकी और प्रवासी पक्षियों के आगमन की संभावनाओं को परखा। निरीक्षण के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद संरक्षण का प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य तालाब को प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण आश्रय बनाना है। सफलता मिलने पर इस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिलेगी।