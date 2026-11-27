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मुख्यमंत्री साय ने नानकसागर के विकास के लिए 1 करोड़ रुपये देने का एलान किया। क्षेत्र में अंबेडकर भवन और सार्वजनिक उद्यान भी बनाए जाएंगे। इन कार्यों से धार्मिक, सामाजिक और सार्वजनिक गतिविधियों को सुविधा मिलेगी। गढ़फुलझर एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र बनेगा। सरकार प्रदेश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। यह स्थल विभिन्न समाजों की साझा आस्था का प्रतीक है। प्रथम सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरण लगभग पांच शताब्दी पूर्व यहां पड़े थे। उनकी स्मृतियां गढ़फुलझर की ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा हैं। राजा भैना ने पांच एकड़ भूमि दान की थी।मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने संपूर्ण मानवता को प्रेम, करुणा और समानता का मार्ग दिखाया। उनका 'सरबत दा भला' का संदेश समूची मानवता के कल्याण का प्रेरणास्रोत है। उन्होंने सिख समाज की सेवा भावना और परोपकार की परंपरा की सराहना की। गुरुद्वारों में संचालित लंगर सेवा सामाजिक समानता और मानवीय एकता का अनुपम उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की भावना के अनुरूप समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रही है।बसना विधायक संपत अग्रवाल ने कहा कि गढ़फुलझर का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व गौरवशाली है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं से नानकसागर और गढ़फुलझर के विकास को नई गति मिलेगी। इससे धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा और इस ऐतिहासिक स्थल की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक होगी। इस अवसर पर जत्थेदार बाबा साहिब सिंह, इंद्रजीत सिंह खालसा, भूपेंद्र सिंह सवन्नी और अमरजीत सिंह छाबड़ा सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे।