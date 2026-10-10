डबल मर्डर से हिला छत्तीसगढ़: राजनांदगांव में मां-बेटे को बेरहमी से उतारा मौत के घाट, बेटी भी गंभीर रूप से घायल

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शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मामले में पारिवारिक रंजिश की आशंका है। बताया जाता है कि घटना को अंजाम देने का संदेह परिवार के एक रिश्तेदार पर है। दूसरी ओर खबर लिखे जाने तक आरोपी की भूमिका और हत्या के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल, पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। इसके बाद ही मामले का खुलासा होगा।कथिततौर पर बताया जाता है कि मृतका कमला सोनकर और उनके बेटे पर आरोपी ने घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। इससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। इस खूनी वारदात में ममता सोनकर (बेटी) भी गंभीर रूप से घायल है, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। घटना के दौरान कमला का पति घर से किसी काम से बाहर गया था। इस दौरान आरोपी ने वारदाता को अंजाम दिया। इस घटना से गांव में दहशत और भय का माहौल है। मामले का कारण अज्ञात है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसके बाद ही डबल मर्डर की इस वारदात का खुलासा होगा।