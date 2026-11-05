13 लाख बकाया : डोंगरगांव नगर पंचायत की संपत्तियां कुर्क, डूडा पर अगली कार्रवाई

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यह पूरी कार्रवाई 'सिंध एजेंसी प्रोप्राइटर' और नगर पंचायत डोंगरगांव, जिला शहरी विकास अभिकरण समेत अन्य पक्षों के बीच बकाया राशि को लेकर जारी कानूनी विवाद के तहत की जा रही है। संबंधित एजेंसी की बकाया राशि 13 लाख 60 हजार 406 रुपये का भुगतान नहीं किया गया था। बकाया रकम की वसूली सुनिश्चित करने के लिए राजनांदगांव के तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कुर्की वारंट जारी किया। यह प्रकरण न्यायालय में दर्ज है, जिसके आधार पर कोर्ट की टीम ने जब्ती की प्रक्रिया शुरू की है।अदालती आदेश का पालन कराने के लिए कोर्ट की टीम ने उपलब्ध संपत्तियों का पंचनामा तैयार कर जब्ती की कार्रवाई की। इस दौरान फायर ब्रिगेड गाड़ी, टैंकर और ट्रॉली सहित ट्रैक्टर, क्रेन तथा वैक्यूम मशीन को जब्त किया गया। इनके अलावा कार्यालयीन उपयोग में आने वाली तीन हॉर्स गाड़ी और तीन एसी भी जब्त किए गए हैं। टीम ने कुर्क सभी सामान को फिलहाल डोंगरगांव पंचायत परिसर में ही सुरक्षित रखवा दिया है।कुर्की वारंट और जब्त की जाने वाली संपत्तियों की संलग्न सूची के अनुसार, गुरुवार को राजनांदगांव जिला कार्यालय (कलेक्टरेट) परिसर स्थित जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) के कार्यालय में कार्रवाई की जाएगी। वहां रखी सभी चल संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा।