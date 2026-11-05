छत्तीसगढ़: हार्वेस्टर और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत, युवक-युवती की मौत; चालक फरार

छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक और युवती की जान चली गई। पेंड्रा थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव के पास हार्वेस्टर और बाइक के बीच आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल युवती ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद हार्वेस्टर चालक मौके से फरार हो गया।

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जानकारी के अनुसार, बाइक सवार युवक और युवती अमरपुर गांव के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे हार्वेस्टर से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में युवक को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, युवती भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान बस्ती बगरा निवासी 17 वर्षीय दुलरिया बाई और घाटबहरा निवासी मुकेश पोरते के रूप में हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक के सिर में गंभीर चोट आई और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। युवती ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।घटना की सूचना मिलने के बाद 112 आपातकालीन सेवा की मदद से दोनों के शव जिला अस्पताल लाए गए। अस्पताल की मरचुरी में शवों को सुरक्षित रखवाया गया है। परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। घटना की खबर फैलते ही इलाके में शोक का माहौल बन गया।हादसे के बाद हार्वेस्टर चालक मौके से फरार हो गया। पेंड्रा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के साथ फरार चालक की तलाश कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक और युवती कहां जा रहे थे। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की कार्रवाई अगले दिन की जाएगी।