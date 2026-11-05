Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   A violent head-on collision occurred between a harvester and a motorcycle

छत्तीसगढ़: हार्वेस्टर और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत, युवक-युवती की मौत; चालक फरार

Thu, 05 Nov 2026 10:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गौरेला पेंड्रा मरवाही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गौरेला पेंड्रा मरवाही Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 05 Nov 2026 10:36 PM IST
सार

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के अमरपुर गांव के पास हार्वेस्टर और बाइक की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 17 वर्षीय युवती दुलरिया बाई और युवक मुकेश पोरते शामिल हैं। हादसे के बाद हार्वेस्टर चालक मौके से फरार हो गया। पेंड्रा पुलिस मामले की जांच कर रही है।
 

विज्ञापन
A violent head-on collision occurred between a harvester and a motorcycle
हार्वेस्टर और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक और युवती की जान चली गई। पेंड्रा थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव के पास हार्वेस्टर और बाइक के बीच आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल युवती ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद हार्वेस्टर चालक मौके से फरार हो गया।

विज्ञापन


अमरपुर गांव के पास हुआ दर्दनाक हादसा
जानकारी के अनुसार, बाइक सवार युवक और युवती अमरपुर गांव के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे हार्वेस्टर से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में युवक को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, युवती भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।
विज्ञापन


17 वर्षीय दुलरिया बाई और मुकेश पोरते की मौत
हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान बस्ती बगरा निवासी 17 वर्षीय दुलरिया बाई और घाटबहरा निवासी मुकेश पोरते के रूप में हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक के सिर में गंभीर चोट आई और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। युवती ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


112 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाए गए शव
घटना की सूचना मिलने के बाद 112 आपातकालीन सेवा की मदद से दोनों के शव जिला अस्पताल लाए गए। अस्पताल की मरचुरी में शवों को सुरक्षित रखवाया गया है। परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। घटना की खबर फैलते ही इलाके में शोक का माहौल बन गया।


हार्वेस्टर चालक फरार, पुलिस कर रही तलाश
हादसे के बाद हार्वेस्टर चालक मौके से फरार हो गया। पेंड्रा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के साथ फरार चालक की तलाश कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक और युवती कहां जा रहे थे। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की कार्रवाई अगले दिन की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed