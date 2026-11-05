छत्तीसगढ़ घोटाला: हाईकोर्ट से रामगोपाल अग्रवाल और अरुणपति त्रिपाठी को मिली जमानत

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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले और मैनपावर घोटाले के मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय ने दो मुख्य आरोपियों को बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और आबकारी विभाग के पूर्व प्रबंध निदेशक अरुणपति त्रिपाठी की जमानत याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं। शराब घोटाला मामले में जमानत मिलने के बावजूद रामगोपाल अग्रवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि कोयला और चावल घोटाले से जुड़े अन्य मामलों में वे अभी जेल में ही रहेंगे।