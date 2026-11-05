छत्तीसगढ़: बस्तर में 2.38 करोड़ रुपये का गांजा बरामद, सात तस्कर गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जगदलपुर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Thu, 05 Nov 2026 04:52 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 476 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ 38 लाख रुपये बताई गई है। गांजा ओडिशा से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। पुलिस ने एक लोडिंग टाटा पिकअप और मोटरसाइकिल भी जब्त की है।
विज्ञापन
विस्तार
बस्तर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सात तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 476 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 2 करोड़ 38 लाख रुपये है। यह गांजा ओडिशा से उत्तर प्रदेश की तरफ ले जाया जा रहा था। पुलिस ने तस्करी के काम में लाई जा रही एक लोडिंग टाटा पिकअप और एक मोटरसाइकिल भी मौके से जब्त की है।
वाहन और मादक पदार्थ जब्त
जगदलपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर ओडिशा से भारी मात्रा में गांजा लेकर उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं। इस जानकारी के बाद जगदलपुर पुलिस ने बस्तर में तत्काल नाकेबंदी कर गांजे की यह बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस ने मौके से कुल 476 किलोग्राम गांजे के साथ तस्करी में प्रयुक्त लोडिंग टाटा पिकअप और मोटरसाइकिल जब्त कर ली है।
यह भी पढ़ें: करम परब: जब मांदर की थाप पर नर्तकों के साथ जमकर थिरके सीएम साय, जशपुर में बिखरी जनजातीय संस्कृति की अनुपम छटा
विज्ञापन
पुलिस अब इन वाहनों के स्वामित्व और तस्करी में इनके इस्तेमाल के तरीकों की पड़ताल कर रही है, ताकि वाहनों से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा सके।
यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़: सुरक्षाबलों पर हमला करने वाले तीन नक्सलियों को दस-दस साल की सजा, विशेष एनआईए अदालत का फैसला
ओडिशा से सप्लाई और UP में खरीदारों की तलाश
गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस तस्करी नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच में खास तौर पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ओडिशा में गांजे की आपूर्ति किसने की थी और उत्तर प्रदेश में इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। पूछताछ और जांच के बाद गांजे की सप्लाई से लेकर उसके परिवहन और खरीदारों तक की पूरी कड़ी सामने आने की उम्मीद है।
विज्ञापन
वाहन और मादक पदार्थ जब्त
जगदलपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर ओडिशा से भारी मात्रा में गांजा लेकर उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं। इस जानकारी के बाद जगदलपुर पुलिस ने बस्तर में तत्काल नाकेबंदी कर गांजे की यह बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस ने मौके से कुल 476 किलोग्राम गांजे के साथ तस्करी में प्रयुक्त लोडिंग टाटा पिकअप और मोटरसाइकिल जब्त कर ली है।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: करम परब: जब मांदर की थाप पर नर्तकों के साथ जमकर थिरके सीएम साय, जशपुर में बिखरी जनजातीय संस्कृति की अनुपम छटा
विज्ञापन
पुलिस अब इन वाहनों के स्वामित्व और तस्करी में इनके इस्तेमाल के तरीकों की पड़ताल कर रही है, ताकि वाहनों से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा सके।
यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़: सुरक्षाबलों पर हमला करने वाले तीन नक्सलियों को दस-दस साल की सजा, विशेष एनआईए अदालत का फैसला
ओडिशा से सप्लाई और UP में खरीदारों की तलाश
गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस तस्करी नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच में खास तौर पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ओडिशा में गांजे की आपूर्ति किसने की थी और उत्तर प्रदेश में इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। पूछताछ और जांच के बाद गांजे की सप्लाई से लेकर उसके परिवहन और खरीदारों तक की पूरी कड़ी सामने आने की उम्मीद है।