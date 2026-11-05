छत्तीसगढ़: बस्तर में 2.38 करोड़ रुपये का गांजा बरामद, सात तस्कर गिरफ्तार

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बस्तर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सात तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 476 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 2 करोड़ 38 लाख रुपये है। यह गांजा ओडिशा से उत्तर प्रदेश की तरफ ले जाया जा रहा था। पुलिस ने तस्करी के काम में लाई जा रही एक लोडिंग टाटा पिकअप और एक मोटरसाइकिल भी मौके से जब्त की है।