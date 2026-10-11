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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Cabinet meeting chaired by Vishnudev Sai at his residence office in Civil Lines

छत्तीसगढ़: विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित निवास कार्यालय में केबिनेट की बैठक

Sun, 11 Oct 2026 12:55 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sun, 11 Oct 2026 12:55 PM IST
सार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 11 अक्टूबर 2026 को रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। 

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Cabinet meeting chaired by Vishnudev Sai at his residence office in Civil Lines
साय केबिनेट की बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज रविवार को राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हो गई है। बैठक में राज्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में लिए जाने वाले फैसलों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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