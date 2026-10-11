छत्तीसगढ़: विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित निवास कार्यालय में केबिनेट की बैठक

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज रविवार को राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हो गई है। बैठक में राज्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में लिए जाने वाले फैसलों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।