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मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप ने फुटबॉल को किक मारकर खेलों की विधिवत शुरुआत की। भारोत्तोलक पालेश नाग ने खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाई। बुधवार को जूनियर वर्ग (10 से 17 वर्ष) के मुकाबले हुए। गुरुवार को सीनियर वर्ग (17 वर्ष से अधिक) की स्पर्धाएं होंगी। महिला और पुरुष खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शरद अवस्थी ने कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के प्रयासों का उल्लेख किया।बस्तर ओलंपिक की शुरुआत 2024 में हुई थी। तब से खिलाड़ियों की भागीदारी में निरंतर वृद्धि हुई है। बस्तर जिले में पंजीकृत खिलाड़ियों की संख्या 2024 में 37,650 थी। यह 2025 में 95,587 और 2026 में बढ़कर 1,04,841 तक पहुंच गई है। मुकाबले इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम, क्रीड़ा परिसर धरमपुरा, खेलो इंडिया लघु केंद्र पंडरीपानी और सिटी ग्राउंड में आयोजित किए जा रहे हैं।इन मुकाबलों में एथलेटिक्स, आर्चरी, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग, हॉकी और कराटे सहित कुल 11 खेल विधाएं शामिल हैं। दलीय खेलों के विजेताओं को प्रथम स्थान के लिए 4,000 रुपये मिलेंगे। द्वितीय को 3,000 रुपये और तृतीय को 2,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। व्यक्तिगत खेलों में प्रथम को 2,000 रुपये, द्वितीय को 1,500 रुपये और तृतीय को 1,000 रुपये मिलेंगे। सर्वाधिक पदक जीतने वाले विकासखंड को ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।