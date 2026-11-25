सीजी: बस्तर के जंगल में मिला महिला का क्षत-विक्षत शव, आठ दिन पुराना होने की आशंका; पहचान नहीं
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बस्तर Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 25 Nov 2026 06:44 PM IST
सार
बस्तर थाना क्षेत्र के घाटकवाली गांव में महिला का क्षत-विक्षत शव मिला है। शव करीब आठ दिन पुराना होने की आशंका है। पुलिस पहचान और मौत के कारणों की जांच कर रही है।
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विस्तार
बस्तर थाना क्षेत्र के ग्राम घाटकवाली में एक महिला का 8 दिन पुराना शव मिला है। यह शव अकसया प्लांट की झाड़ी में बुधवार की दोपहर को क्षतिग्रस्त हालात में पाया गया। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
महिला की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव काफी पुराना होने के कारण उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। पुलिस फोटो और कपड़ों के माध्यम से महिला की पहचान करने का प्रयास कर रही है। बस्तर थाना प्रभारी संतोष सिंह ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने गांव के कोटवार को सूचना दी थी। ग्रामीणों ने घटकवाली के जंगल में एक 8 दिन पुराना क्षत-विक्षत शव देखने की बात कही थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संतोष सिंह अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।
पहचान और जांच के प्रयास
थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि शव एक महिला का है। यह शव लगभग सप्ताह भर पुराना हो सकता है। महिला की मौत का कारण अभी अज्ञात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस ने आसपास के थानों में गुमशुदा महिलाओं की जानकारी खंगालनी शुरू कर दी है। लोगों से अपील की गई है कि यदि किसी को पहचान के बारे में जानकारी हो तो थाना बस्तर में संपर्क करें।
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महिला की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव काफी पुराना होने के कारण उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। पुलिस फोटो और कपड़ों के माध्यम से महिला की पहचान करने का प्रयास कर रही है। बस्तर थाना प्रभारी संतोष सिंह ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने गांव के कोटवार को सूचना दी थी। ग्रामीणों ने घटकवाली के जंगल में एक 8 दिन पुराना क्षत-विक्षत शव देखने की बात कही थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संतोष सिंह अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।
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पहचान और जांच के प्रयास
थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि शव एक महिला का है। यह शव लगभग सप्ताह भर पुराना हो सकता है। महिला की मौत का कारण अभी अज्ञात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस ने आसपास के थानों में गुमशुदा महिलाओं की जानकारी खंगालनी शुरू कर दी है। लोगों से अपील की गई है कि यदि किसी को पहचान के बारे में जानकारी हो तो थाना बस्तर में संपर्क करें।
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