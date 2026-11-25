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महिला की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव काफी पुराना होने के कारण उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। पुलिस फोटो और कपड़ों के माध्यम से महिला की पहचान करने का प्रयास कर रही है। बस्तर थाना प्रभारी संतोष सिंह ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने गांव के कोटवार को सूचना दी थी। ग्रामीणों ने घटकवाली के जंगल में एक 8 दिन पुराना क्षत-विक्षत शव देखने की बात कही थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संतोष सिंह अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि शव एक महिला का है। यह शव लगभग सप्ताह भर पुराना हो सकता है। महिला की मौत का कारण अभी अज्ञात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस ने आसपास के थानों में गुमशुदा महिलाओं की जानकारी खंगालनी शुरू कर दी है। लोगों से अपील की गई है कि यदि किसी को पहचान के बारे में जानकारी हो तो थाना बस्तर में संपर्क करें।