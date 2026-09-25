बिलासपुर: नगर निगम में एसीबी का छापा, सम्पदा शाखा का कर्मचारी 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

शुक्रवार को बिलासपुर नगर निगम कार्यालय में बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने सम्पदा शाखा के कर्मचारी लक्ष्मीकांत कोका को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी कर्मचारी ने मकान के नवीनीकरण से संबंधित काम को आगे बढ़ाने के एवज में राजकिशोर नगर निवासी परिवादी से इस राशि की मांग की थी।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जब नगर निगम कार्यालय पहुंची, उस समय वहां सामान्य सभा की बैठक चल रही थी। एसीबी की इस अचानक दबिश और कर्मचारी के पकड़े जाने की खबर फैलते ही निगम परिसर में अफरा-तफरी मच गई।जानकारी के अनुसार राजकिशोर नगर के रहने वाले शिकायतकर्ता अपने मकान के नवीनीकरण से जुड़े जरूरी काम के लिए नगर निगम पहुंचे थे। आरोप है कि सम्पदा शाखा में पदस्थ कर्मचारी लक्ष्मीकांत कोका ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बदले 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत की मांग से परेशान होकर शिकायतकर्ता ने मामले की लिखित शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज कराई।एसीबी की टीम ने शिकायत मिलने के बाद सबसे पहले शिकायत की पुष्टि की। शिकायत सही पाए जाने पर ब्यूरो ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना बनाई। तय रणनीति के अनुसार शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में जैसे ही आरोपी कर्मचारी ने रिश्वत की रकम ली, वैसे ही एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों धरदबोचा। ब्यूरो की टीम आरोपी कर्मचारी से लगातार पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।