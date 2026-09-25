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छत्तीसगढ़: आठ हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती; रायपुर में इस तारीख से लगेगा दो दिनी राज्य स्तरीय रोजगार मेला

Fri, 25 Sep 2026 08:45 AM IST
Lalit Kumar Singh अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Lalit Kumar Singh Updated Fri, 25 Sep 2026 08:45 AM IST
सार

जॉब की राह देख रहे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिये खुशखबरी है। नौकरी को लेकर उनके सपने साकार होंगे। आठ हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने के उद्देश्य से रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में सात और आठ अक्टूबर 2026 को  राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है।

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Chhattisgarh Recruitment over 8000 posts; two-day state-level job fair to be held in Raipur on this date
छत्तीसगढ़ में आठ हजार से अधिक पदों पर होगी भर्ती - फोटो : Amar Ujala

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जॉब की राह देख रहे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिये खुशखबरी है। नौकरी को लेकर उनके सपने साकार होंगे। आठ हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने के उद्देश्य से रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में सात और आठ अक्टूबर 2026 को राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। यह आयोजन कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग की ओर से किया जायेगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय मुख्य आतिथ के रूप में शिरकत करेंगे। 

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जॉब के लिये इस पोर्टल से करें पंजीयन
रोजगार मेले में तकनीकी एवं गैर-तकनीकी क्षेत्रों के आठ हजार से अधिक पदों की रिक्तियां में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के रोजगार मेले में प्रदेश के बड़े उद्योगों एवं निजी प्रतिष्ठानों को शामिल कर अधिक से अधिक रिक्त पद युवाओं के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इच्छुक युवा ई-रोजगार पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही रोजगार मेले के लिए अपना पंजीयन भी करा सकते हैं।
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सीएम साय देंगे ऑफर लेटर
कार्यक्रम के दौरान राज्य एवं जिला स्तरीय रोजगार मेलों में चयनित आवेदकों को मुख्यमंत्री साय ऑफर लेटर प्रदान करेंगे। इसके लिए जिलों से चयनित अभ्यर्थियों की सूची एक अक्टूबर 2026 तक भेजने के  निर्देश दिए गए हैं। रोजगार मेले में अधिकाधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के जरियटे व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है। 
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साथ ही जिला एवं राज्य स्तरीय रोजगार मेलों में चयनित युवाओं की कार्यक्रम में उपस्थिति तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं। शासन ने इस महत्वपूर्ण आयोजन को सफल बनाने और प्रदेश के अधिकाधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर विशेष प्रयास करने को कहा गया है।


ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी

  • दसवीं मॉकशीट
  • 12वीं मॉकशीट
  • रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • अन्य जरूरी दस्तावेज
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