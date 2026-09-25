अंबिकापुर: गणेश विसर्जन के दौरान प्रशिक्षु डीएसपी पर हमला, छह युवक हिरासत में

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दरिमा थाना प्रभारी (प्रशिक्षु डीएसपी) निशांत कुर्रे रात करीब 10:00 बजे क्षेत्र का भ्रमण कर दरिमा से अंबिकापुर लौट रहे थे। अंबिकापुर मार्ग पर कंठी और जगदीशपुर के बीच डीजे के साथ गणेश विसर्जन की झांकी और जुलूस निकल रहा था। रास्ता ब्लॉक होने के कारण मार्ग पूरी तरह बाधित था। जब प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक ने अपनी कार के लिए साइड मांगी और विसर्जन में शामिल युवकों को समझाने की कोशिश की, तो डीजे पर नाच रहे करीब एक दर्जन उपद्रवी युवक अचानक भड़क गए। युवकों ने अधिकारी से बहस शुरू कर दी और देखते ही देखते मारपीट करने लगे।उपद्रवियों ने गाली-गलौज करते हुए अधिकारी की निजी कार पर हमला कर दिया। कार के शीशे फोड़कर वाहन को काफी नुकसान पहुंचाया गया। प्रशिक्षु डीएसपी ने किसी तरह अपनी जान बचाई और तत्काल पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही मणिपुर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बिगड़ते माहौल को शांत कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से छह युवकों को हिरासत में ले लिया, जबकि कई अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। अंबिकापुर एसडीओपी राकेश बघेल ने बताया कि घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और फरार अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।