फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Youth commits suicide under pressure to convert, accused live-in partner arrested in Kawardha

कवर्धा: धर्मांतरण के दबाव में युवक ने की आत्महत्या, आरोपी लिव-इन पार्टनर गिरफ्तार

Fri, 25 Sep 2026 03:22 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Fri, 25 Sep 2026 03:22 PM IST
सार

कवर्धा कोतवाली पुलिस ने लिव-इन पार्टनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में महिला अमीना ताज को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

विज्ञापन
Youth commits suicide under pressure to convert, accused live-in partner arrested in Kawardha
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

छत्तीसगढ़ के कवर्धा कोतवाली पुलिस ने लिव-इन पार्टनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में महिला अमीना ताज को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस जांच में यह बात उजागर हुई है कि प्रताड़ना और दबाव से तंग आकर युवक ने यह आत्मघाती कदम उठाया था।
विज्ञापन


धर्मांतरण और झूठे मुकदमे का दबाव
जांच में सामने आया है कि मृतक आलोक दुबे लगभग चार वर्षों से आरोपी अमीना ताज के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रहा था। आरोपी महिला लगातार युवक पर मुस्लिम धर्म स्वीकार करने और मुस्लिम रीति-रिवाज से विवाह करने का दबाव बना रही थी। बात न मानने पर आरोपी ने युवक को बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इसी लगातार मिल रही धमकी और दबाव से व्यथित होकर आलोक दुबे ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
विज्ञापन


साक्ष्यों की जब्ती और पुलिस कार्रवाई
यह पूरा मामला 29 जुलाई का है, जब पुलिस को आलोक दुबे द्वारा आत्महत्या किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मर्ग जांच के दौरान पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वैज्ञानिक अधिकारी की रिपोर्ट और परिजनों तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए। साक्ष्य जुटाने के क्रम में पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन व लैपटॉप जब्त किया। इसके साथ ही आरोपी महिला के पास से तीन मोबाइल फोन जब्त किए गए। जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 23 सितंबर को अपराध पंजीबद्ध किया और 24 सितंबर को आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed