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बीजापुर में सीआरपीएफ को बड़ी सफलता: जंगल से 14 नक्सली डंप बरामद; 99 तरह की घातक सामग्री जब्त

Mon, 07 Sep 2026 01:18 PM IST
हिमांशु सिंह बघेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीजापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीजापुर Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Mon, 07 Sep 2026 01:18 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सीआरपीएफ की 199वीं वाहिनी ने पीडिया और कुप्पागुड़ा क्षेत्र के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाकर 14 नक्सली डंप बरामद किए।

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Bijapur Naxal Dump Seized CRPF Recovers 14 Arms Dumps and 99 Lethal Items in Major Anti-Naxal Operation
नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत सीआरपीएफ की को बड़ी सफलता मिली है - फोटो : AIRNewsHindi

विस्तार
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बीजापुर जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सीआरपीएफ की 199वीं वाहिनी को बड़ी सफलता मिली है। विश्वसनीय सूचना के आधार पर जवानों ने पीडिया एवं कुप्पागुड़ा क्षेत्र के एड्री, हर्रा, नयापारा और सरपंचपारा के घने जंगलों में सघन तलाशी अभियान चलाया। कमांडेंट आनंद कुमार के मार्गदर्शन और उप कमांडेंट दर्शन यादव की देखरेख में बी/199 एवं एफ/199 कंपनी और यंग प्लाटून के जवानों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया।
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जंगल में छिपाकर रखे थे 14 नक्सली डंप
सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा जंगल में छिपाकर रखे गए 14 नक्सली डंप बरामद किए गए। बरामद सामग्री में एक .303 बोल्ट एक्शन राइफल, पांच भरमार राइफल और एक देसी 12 बोर राइफल शामिल हैं।इसके अलावा 10 आईईडी, 8 डेटोनेटर, कोडेक्स वायर, वायरलेस सेट, प्लास्टिक एवं स्टील कंटेनर समेत आईईडी निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न इलेक्ट्रिक सामग्री और नक्सली कपड़े बरामद किए गए हैं। कुल 99 प्रकार की घातक सामग्री जब्त की गई है।
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घेराबंदी कर चरणबद्ध तरीके से चलाया सर्च ऑपरेशन
सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर बेहद सतर्कता के साथ चरणबद्ध तरीके से तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सीआरपीएफ अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र में लगातार चल रहे अभियान से नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगा है और ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है।
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पेगड़ापल्ली के जंगल में भी मिला था नक्सली डंप
इसके पहले पुलिस ने बीजापुर जिले के पेगड़ापल्ली के जंगल में नक्सली डंप बरामद किया था। 29 अगस्त को ग्राम पेगड़ापल्ली के जंगल क्षेत्र में चलाए गए अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्ति **बोगम लखमू (39)** को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन के चिन्नागेलूर डीएकेएमएस सदस्य के रूप में कार्य करने तथा नक्सलियों की सामग्री एवं विस्फोटक छिपाने के लिए ले जाने की बात स्वीकार की।

आरोपी के कब्जे से नकदी और हथियार बरामद
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 50 हजार 50 रुपए नकद, एक बीजीएल लॉन्चर, 18 बीजीएल सेल, 12 तीर बम, एक हैंड ग्रेनेड, .303 के 15 जिंदा राउंड, 31 बीजीएल कारतूस, एक इंसास खाली मैगजीन, बिजली वायर, तीन राउंड चार्जर एवं एक ईमीटर लीड बरामद किया गया।
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