सीजी: कांग्रेस का राज्यों में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, सुखदेव भगत को छत्तीसगढ़ की कमान; भूपेश बघेल असम भेजे गए

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फेरबदल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जिम्मेदारी भी बदली गई है। उन्हें पंजाब प्रभारी पद से हटाकर अब असम का प्रभारी बनाया गया है। पंजाब में पार्टी के भीतर चल रही खींचतान के बीच यह बदलाव हुआ है। वहां भूपेश बघेल की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ नेताओं की नाराजगी सामने आने की बात कही जा रही थी।सुखदेव भगत लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सरकारी सेवा छोड़कर उन्होंने 2005 में चुनावी राजनीति में कदम रखा था। 2019 में भाजपा में शामिल होने के बाद जनवरी 2022 में कांग्रेस में लौट आए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने लोहरदगा सीट से जीत हासिल की।