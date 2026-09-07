सीजी: 70 करोड़ की निवेश ठगी का खुलासा, डेढ़ साल में रकम दोगुनी करने का झांसा; 500 लोगों से पैसे लेकर फरार

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बता दें कि, पैसे निवेश कराने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का अंतागढ़ पुलिस ने पर्दाफाश किया है। महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज कंपनी में निवेश के नाम पर करीब 70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया था। इस मामले से जुड़े दो आरोपियों को थाना अंतागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।मामले की जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज कंपनी के संचालकों द्वारा कंपनी में पैसा निवेश करने पर 5 प्रतिशत ब्याज (कमीशन) देने एवं डेढ़ साल में रकम दोगुनी करने का लालच दिया गया। आरोपियों द्वारा छत्तीसगढ़ के कांकेर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बीजापुर सहित अन्य क्षेत्रों के लोगों को झांसा देकर कंपनी में निवेश कराया गया।आरोपियों द्वारा पीड़ित सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य लोगों को अलग-अलग बैंकों से लोन लेने के लिए निवेश करने और पूरे पैसे को अपनी कंपनी में लगाने के लिए कहा गया। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा पैसे लिए गए कुछ लोगों को शुरुआत में कुछ किश्तों का भुगतान भी किया गया था। इसके बाद लोगों ने पैसा देना शुरू कर दिया। पैसे बढ़ने के कारण बाद में आरोपियों ने निवेश करने वाले लोगों को पैसा देना बंद कर दिया और लोगों की जमा राशि करीब 70 करोड़ रुपये लेकर फरार हो गए।ये भी पढ़ें-मामले की रिपोर्ट दर्ज होते ही थाना अंतागढ़ क्षेत्र में महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज कंपनी में पैसा निवेश करने पर अधिक मुनाफा देने का झांसा देकर लगभग 500 लोगों से करीब 70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में अंतागढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में थाना अंतागढ़ में धारा 420, 120(बी), 112, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया गया। साइबर सेल कांकेर एवं थाना अंतागढ़ पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश एवं मोबाइल नंबर के आधार पर लगातार कार्रवाई की गई। इस मामले में आरोपी दयाशंकर साहू को ग्राम ढेलका, साजा, जिला बेमेतरा तथा आरोपी नितिन निर्मलकर को रायपुर से पकड़ा गया। पूछताछ एवं जांच के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।