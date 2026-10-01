छत्तीसगढ़: मध्यप्रदेश के कत्लखाने ले जा रहे थे चार भैंसें, पायलटिंग कर रही थीं दो बाइक; सात आरोपी गिरफ्तार

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एसडीओपी बेरला रुचि वर्मा के मुताबिक, 30 सितंबर को ग्राम कोदवा निवासी गणेश वैष्णव को सूचना मिली थी कि पिकअप क्रमांक CG 04 NZ 5877 में चार भैंसों को भरकर बेरला और साजा के रास्ते मध्यप्रदेश ले जाया जा रहा है। सूचना के बाद गणेश वैष्णव गौवंश सेवकों के साथ ग्राम परपोड़ा और मोहभट्ठा के बीच स्थित पुल के पास पहुंचे।कुछ देर बाद संदिग्ध पिकअप वहां पहुंची। वाहन में चार भैंसों के साथ चालक लक्ष्मण मेरावी और अन्य लोग सवार थे। वहीं, पिकअप के आगे CG 08 AT 2715 और CG 09 JN 7515 नंबर की दो मोटरसाइकिलों पर चार लोग पायलटिंग करते हुए मिले। गौवंश सेवकों ने वाहन को रोककर पुलिस को सूचना दी।पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने मवेशियों के परिवहन से संबंधित कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। प्रारंभिक जांच में मवेशियों को पर्याप्त चारा-पानी दिए बिना क्रूरतापूर्वक परिवहन कर कत्लखाने ले जाने की आशंका सामने आई। इसके बाद पुलिस ने पिकअप और मवेशियों को थाने लाकर आगे की कार्रवाई शुरू की।पुलिस ने मामले में राजकुमार मेरावी, धनीराम मेरावी, लेखू मेरावी, भारत मरकाम, राकेश मेरावी, लक्ष्मण मेरावी और मनीष राज मेरावी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, इनमें पांच आरोपी बहेराखार, थाना रेंगाखार क्षेत्र के निवासी हैं, जबकि दो आरोपी पंडरिया, जिला कबीरधाम के रहने वाले हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।साजा पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार भैंसें, पिकअप वाहन और दो मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। जब्त संपत्ति की कुल कीमत करीब 3 लाख 39 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 और 10 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(घ) के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले में पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।