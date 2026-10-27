बालोद: घर में गूंज रही थी किलकारियां, पलभर में पसरा सन्नाटा,खेलते-खेलते पानी भरे टब में डूबी डेढ़ साल की मासूम

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जानकारी के अनुसार राजापारा निवासी लकी ठाकुर की डेढ़ वर्षीय पुत्री जानू मंगलवार शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच घर के आंगन में खेल रही थी। उस दौरान घर के सदस्य अपने-अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे और पिता काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। खेलते-खेलते बच्ची आंगन में रखे पानी से भरे बड़े टब के पास पहुंची और संतुलन बिगड़ने से उसमें जा गिरी।काफी देर तक जब बच्ची नजर नहीं आई तब परिजनों की नजर टब में पड़ी। बच्ची को पानी में बेसुध देख घर में चीख-पुकार मच गई। परिजन आनन-फानन में मासूम को लेकर डौंडीलोहारा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांचोपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। जिस घर में कुछ देर पहले मासूम की किलकारियां गूंज रही थीं, वहां अब सन्नाटा और चीत्कार पसरा है। मासूम की असमय मौत से माता-पिता बेसुध हैं।