राजपुर: चक्काजाम से पहले प्रशासन की पहल, एनएच 343 पर शुरू हुआ निर्माण; अधिवक्ता संघ ने आंदोलन टाला

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एनएच 343 की खराब स्थिति और अधूरे निर्माण को लेकर अधिवक्ता संघ ने चक्काजाम करने का ऐलान किया था। आंदोलन की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और अधिवक्ताओं से बातचीत शुरू की।राजपुर एसडीएम देवेंद्र प्रधान, एसडीओपी कुसमी अलेक्सयूस टोप्पो और थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों से चर्चा कर सड़क निर्माण और समस्या के समाधान को लेकर आश्वासन दिया। इसके बाद संबंधित ठेकेदार ने तत्काल सड़क पर गिट्टी गिराने के साथ जेसीबी मशीनें लगाकर निर्माण कार्य शुरू करा दिया। मौके पर निर्माण कार्य शुरू होते देख अधिवक्ता संघ ने आंदोलन नहीं करने का निर्णय लिया।अधिकारियों और अधिवक्ताओं के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई बातचीत के बाद संघ ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। इसके चलते एनएच 343 पर किसी तरह का अवरोध नहीं हुआ और मार्ग पर यातायात सामान्य रूप से चलता रहा। अधिवक्ता संघ ने सड़क निर्माण कार्य को आगे भी निर्धारित गति से जारी रखने की मांग की है, ताकि लोगों को बदहाल सड़क से जल्द राहत मिल सके।इस दौरान अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जय गोपाल अग्रवाल, सुनील सिंह, उमेश झा, ओमप्रकाश गुप्ता, राजपुर एसडीएम देवेंद्र प्रधान, एसडीओपी कुसमी अलेक्सयूस टोप्पो, थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह, ठेकेदार विजय सिंह सहित अधिवक्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।