अंबिकापुर: जमशेदपुर में तीन युवकों पर फायरिंग करके भागे चार शूटर गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ सीमा पर नाकेबंदी में धराए

झारखंड के जमशेदपुर में तीन लोगों को गोली मारकर फरार हुए चार शूटरों को छत्तीसगढ़ की मणिपुर थाना पुलिस ने अंबिकापुर में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान चेकिंग करते हुए रविवार की देर शाम चारों आरोपियों को धरदबोचा। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद ये सभी आरोपी झारखंड की सीमा पार कर छत्तीसगढ़ की तरफ भाग निकले थे। घटना के बाद से ही पुलिस अलर्ट पर थी और अब झारखंड पुलिस की टीम गिरफ्तार आरोपियों को अपने साथ ले जाने के लिए अंबिकापुर पहुंच गई है।

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जमशेदपुर में गोलीकांड के बाद आरोपी तत्काल वाहन में सवार होकर फरार हो गए थे। इसके बाद झारखंड पुलिस ने पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़ और ओडिशा की पुलिस को तुरंत अलर्ट भेजा। दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहनों की सघन निगरानी शुरू कर दी गई। अंबिकापुर के मणिपुर क्षेत्र में पुलिस टीम लगातार संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक कार को रोककर जब उसकी गहन तलाशी ली गई, तब उसमें सवार चार लोगों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। कड़ी पूछताछ और पहचान सुनिश्चित होने के बाद पुलिस ने चारों शूटरों को हिरासत में ले लिया।मामला झारखंड के जमशेदपुर जिले के सोनारी थाना क्षेत्र से जुड़ा है। वहां मरीन ड्राइव स्थित एक रेस्टोरेंट में 26 सितंबर की दोपहर चार युवकों पर बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। हमलावरों ने लगभग 10 से 15 राउंड फायरिंग की, जिससे क्षेत्र में भगदड़ और अफरातफरी मच गई। जान बचाने के लिए भागते समय तीन युवकों को गोलियां लग गईं, जबकि एक युवक किसी तरह बच निकला। घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।चारों शूटरों की छत्तीसगढ़ में गिरफ्तारी की सूचना मिलने के तुरंत बाद झारखंड पुलिस की विशेष टीम अंबिकापुर के लिए रवाना हो गई थी। अंबिकापुर पहुंची झारखंड पुलिस अब मणिपुर थाना पुलिस से संपर्क कर कागजी कार्रवाई पूरी कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों का पहले चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है।मेडिकल जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अंबिकापुर पुलिस कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आरोपियों को झारखंड पुलिस के सुपुर्द कर देगी। इसके बाद झारखंड पुलिस आरोपियों को जमशेदपुर ले जाकर मामले में आगे की जांच और पूछताछ करेगी।