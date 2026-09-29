छत्तीसगढ़: राजपुर में सड़क की बदहाली पर अधिवक्ता संघ का मोर्चा, 30 सितंबर को चक्का जाम की चेतावनी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अधिवक्ता संघ का आरोप है कि तहसील कार्यालय से गांधी चौक तक सड़क निर्माण के नाम पर ठेकेदार द्वारा मार्ग को लापरवाहीपूर्वक खोदकर छोड़ दिया गया है। सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर संघ ने इससे पहले 9 सितंबर को भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द निर्माण कराने की मांग की थी, लेकिन अब तक सड़क की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।यह मार्ग राजपुर के महत्वपूर्ण रास्तों में शामिल है। इसी सड़क पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और व्यवहार न्यायालय स्थित हैं। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे, धूल और कीचड़ के कारण रोजाना आने-जाने वाले मरीजों, उनके परिजनों, आम नागरिकों, अधिवक्ताओं और न्यायालयीन पक्षकारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तहसील कार्यालय से न्यायालय तक आवागमन में भी लगातार बाधा उत्पन्न हो रही है।अधिवक्ता संघ ने मांग की है कि व्यवहार न्यायालय से तहसील कार्यालय तक, लगभग 200 मीटर से कम दूरी वाले हिस्से का निर्माण कार्य तत्काल शुरू कर अविलंब पूरा कराया जाए। इसके साथ ही गांधी चौक अथवा पानी टंकी तक सड़क के पूरे हिस्से का निर्माण भी बिना देरी के कराने की मांग की गई है।अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जय गोपाल अग्रवाल और सचिव सुनील सिंह ने बताया कि सड़क की बदहाल स्थिति के कारण संघ विवश होकर आंदोलन का रास्ता चुन रहा है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सड़क निर्माण शुरू नहीं कराया गया, तो 30 सितंबर को तय स्थान पर चक्का जाम किया जाएगा।ज्ञापन की प्रतिलिपि कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर तथा थाना प्रभारी राजपुर को भी आवश्यक कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था के लिए भेजी गई है।