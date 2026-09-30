युवा कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव का मतदान पूरा: सामरी-रामानुजगंज में 34,977 वोट; अब नतीजों पर टिकीं निगाहें

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प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, मतदान के मामले में सामरी विधानसभा क्षेत्र आगे रहा। यहां कुल 20,342 मत डाले गए, जबकि रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में 14,635 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। युवा कांग्रेस के इस चुनाव में कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला महासचिव, जिलाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पदों के लिए डिजिटल माध्यम से वोट किया।जिलाध्यक्ष की कुर्सी के लिए राहुल और संतोष में सीधी टक्करबलरामपुर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मुख्य मुकाबला राहुल गुप्ता और संतोष यादव के बीच माना जा रहा है। मतदान प्रक्रिया के दौरान दोनों ही प्रत्याशियों ने युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। अब देखना यह होगा कि युवा कार्यकर्ताओं का भरोसा किस प्रत्याशी के पक्ष में गया है।विधानसभा सीटों पर दिलचस्प समीकरणसामरी विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष पद पर संदीप यादव, नीतीश तिर्की और गौरव कुजूर के बीच कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तीनों ही प्रत्याशियों के समर्थकों ने पूरे चुनाव के दौरान जमीन पर सक्रियता दिखाई। वहीँरामानुजगंज विधानसभा में रामानुजगंज विधानसभा अध्यक्ष पद पर नजीम रजा और इंतखाफ अंसारी सीधे मुकाबले में हैं। दोनों ही पक्षों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है।मतदान पूरा होने के बाद अब सभी की नजरें अंतिम नतीजों पर टिकी हैं। परिणामों की घोषणा के साथ ही यह साफ हो जाएगा कि बलरामपुर जिले में युवा कांग्रेस की कमान किन नए चेहरों के हाथों में होगी।