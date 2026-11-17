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बलरामपुर: तालाब में मिला अज्ञात महिला का शव, हत्या कर लाश फेंके जाने की आशंका से सनसनी
बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत सरना और रघुनाथ नगर के मध्य सोंदई डबरी (तालाब) स्थित है। यहां एक अज्ञात महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। यह घटना सुबह के समय सामने आई, जब ग्रामीणों ने डबरी की ओर जाते हुए पानी में शव को तैरते देखा।
शव मिलने की यह खबर आग की तरह तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। देखते-ही-देखते घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने शव की स्थिति को प्रथम दृष्टया देखा। इसके बाद उन्होंने अपनी आशंका व्यक्त की है। ग्रामीणों का मानना है कि महिला की हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई होगी। हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से लाश को यहां तालाब में फेंका गया है। यह एक गंभीर अपराध का संकेत देता है।
पुलिस और फोरेंसिक टीम की कार्रवाई
घटना की सूचना तुरंत रघुनाथ नगर पुलिस को दी गई। पुलिस तत्काल दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए बलरामपुर से फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। फोरेंसिक टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं।
पहचान के प्रयास और जांच
पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकालकर अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद पंचनामा की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के थानों में सूचना भेजकर पहचान के प्रयास कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले की हर पहलू से गहन जांच कर रही है।
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