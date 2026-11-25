सीजी: अंबिकापुर में झाड़-फूंक के नाम पर लाखों की ठगी, कथित बाबा पर मामला दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अंबिकापुर Published by: अमन कोशले Updated Wed, 25 Nov 2026 05:06 PM IST
सार
अंबिकापुर के रसूलपुर में झाड़-फूंक और बीमारी ठीक करने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने नौशाद अली के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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विस्तार
अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के तहत आने वाले रसूलपुर में झाड़-फूंक और बीमारियां ठीक करने का झांसा देकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक कथित बाबा के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी ने स्वयं को रूहानी ताकतों का मालिक और मसीहा बताकर कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। धोखाधड़ी का खुलासा होने पर मंगलवार रात बड़ी संख्या में पीड़ितों ने थाने पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की।
झाड़-फूंक और इलाज के नाम पर ठगी
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का निवासी नौशाद अली लगभग नौ माह पूर्व रसूलपुर स्थित दीपक खान के घर आकर रहने लगा था। उसने अपना परिचय सूफी सईद बाबा के रूप में दिया और अपने ठिकाने का नाम रकह बाबे शिफा रखा। आरोपी स्थानीय निवासियों को चमत्कार दिखाने, असाध्य रोगों को ठीक करने और निःसंतान दंपतियों को संतान दिलाने का झांसा देता था। उसने रूहानी ताकतों का दावा करके अनेक लोगों को अपने प्रभाव में लिया और उनसे नकद व डिजिटल माध्यमों से रकम ऐंठना शुरू कर दिया।
पीड़ितों ने घेरा ठिकाना और दर्ज कराई रिपोर्ट
जब फर्जी बाबा द्वारा की जा रही व्यापक ठगी का मामला सामने आया, तो मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए। मंगलवार रात पीड़ितों ने रसूलपुर स्थित बाबा के ठिकाने का घेराव किया। आरोपी के वहां न मिलने पर लोग सीधे कोतवाली थाने पहुंचे और लिखित शिकायत सौंपी। पीड़ित आसीर अंसारी ने बताया कि आरोपी ने बीमारी ठीक करने के नाम पर उनसे 75 हजार रुपये ठगे। पीड़ितों का आरोप है कि कथित बाबा आस्था से खिलवाड़ करके लोगों को सम्मोहित कर लेता था और उनसे रकम ऐंठता था।
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लाखों की धोखाधड़ी में प्राथमिकी दर्ज
शिकायत के अनुसार आरोपी ने बैकुंठपुर निवासी बाबा खान से नौ लाख रुपये और रसूलपुर निवासी शाहिद से 4 लाख रुपये हड़प लिए। इसके अलावा उसने यासीर खान से 75 हजार रुपये, सोएब अख्तर, समीर सिद्दीकी और लारेब अहमद से 20-20 हजार रुपये तथा आदिल से 10 हजार रुपये की ठगी की। कई अन्य लोगों से भी उसने हजारों रुपये वसूल किए। कोतवाली पुलिस ने आरोपी नौशाद अली के खिलाफ धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़ितों को आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी का भरोसा दिया है।
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झाड़-फूंक और इलाज के नाम पर ठगी
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का निवासी नौशाद अली लगभग नौ माह पूर्व रसूलपुर स्थित दीपक खान के घर आकर रहने लगा था। उसने अपना परिचय सूफी सईद बाबा के रूप में दिया और अपने ठिकाने का नाम रकह बाबे शिफा रखा। आरोपी स्थानीय निवासियों को चमत्कार दिखाने, असाध्य रोगों को ठीक करने और निःसंतान दंपतियों को संतान दिलाने का झांसा देता था। उसने रूहानी ताकतों का दावा करके अनेक लोगों को अपने प्रभाव में लिया और उनसे नकद व डिजिटल माध्यमों से रकम ऐंठना शुरू कर दिया।
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पीड़ितों ने घेरा ठिकाना और दर्ज कराई रिपोर्ट
जब फर्जी बाबा द्वारा की जा रही व्यापक ठगी का मामला सामने आया, तो मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए। मंगलवार रात पीड़ितों ने रसूलपुर स्थित बाबा के ठिकाने का घेराव किया। आरोपी के वहां न मिलने पर लोग सीधे कोतवाली थाने पहुंचे और लिखित शिकायत सौंपी। पीड़ित आसीर अंसारी ने बताया कि आरोपी ने बीमारी ठीक करने के नाम पर उनसे 75 हजार रुपये ठगे। पीड़ितों का आरोप है कि कथित बाबा आस्था से खिलवाड़ करके लोगों को सम्मोहित कर लेता था और उनसे रकम ऐंठता था।
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लाखों की धोखाधड़ी में प्राथमिकी दर्ज
शिकायत के अनुसार आरोपी ने बैकुंठपुर निवासी बाबा खान से नौ लाख रुपये और रसूलपुर निवासी शाहिद से 4 लाख रुपये हड़प लिए। इसके अलावा उसने यासीर खान से 75 हजार रुपये, सोएब अख्तर, समीर सिद्दीकी और लारेब अहमद से 20-20 हजार रुपये तथा आदिल से 10 हजार रुपये की ठगी की। कई अन्य लोगों से भी उसने हजारों रुपये वसूल किए। कोतवाली पुलिस ने आरोपी नौशाद अली के खिलाफ धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़ितों को आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी का भरोसा दिया है।