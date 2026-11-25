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उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का निवासी नौशाद अली लगभग नौ माह पूर्व रसूलपुर स्थित दीपक खान के घर आकर रहने लगा था। उसने अपना परिचय सूफी सईद बाबा के रूप में दिया और अपने ठिकाने का नाम रकह बाबे शिफा रखा। आरोपी स्थानीय निवासियों को चमत्कार दिखाने, असाध्य रोगों को ठीक करने और निःसंतान दंपतियों को संतान दिलाने का झांसा देता था। उसने रूहानी ताकतों का दावा करके अनेक लोगों को अपने प्रभाव में लिया और उनसे नकद व डिजिटल माध्यमों से रकम ऐंठना शुरू कर दिया।जब फर्जी बाबा द्वारा की जा रही व्यापक ठगी का मामला सामने आया, तो मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए। मंगलवार रात पीड़ितों ने रसूलपुर स्थित बाबा के ठिकाने का घेराव किया। आरोपी के वहां न मिलने पर लोग सीधे कोतवाली थाने पहुंचे और लिखित शिकायत सौंपी। पीड़ित आसीर अंसारी ने बताया कि आरोपी ने बीमारी ठीक करने के नाम पर उनसे 75 हजार रुपये ठगे। पीड़ितों का आरोप है कि कथित बाबा आस्था से खिलवाड़ करके लोगों को सम्मोहित कर लेता था और उनसे रकम ऐंठता था।शिकायत के अनुसार आरोपी ने बैकुंठपुर निवासी बाबा खान से नौ लाख रुपये और रसूलपुर निवासी शाहिद से 4 लाख रुपये हड़प लिए। इसके अलावा उसने यासीर खान से 75 हजार रुपये, सोएब अख्तर, समीर सिद्दीकी और लारेब अहमद से 20-20 हजार रुपये तथा आदिल से 10 हजार रुपये की ठगी की। कई अन्य लोगों से भी उसने हजारों रुपये वसूल किए। कोतवाली पुलिस ने आरोपी नौशाद अली के खिलाफ धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़ितों को आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी का भरोसा दिया है।