रायपुर: आईजीकेवी में बीएससी कृषि की रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू,पीएटी और 12वीं के अभ्यर्थियों को मौका

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विश्वविद्यालय के अनुसार, काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया 7 से 12 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी 12 अक्टूबर की रात 11:30 बजे तक पंजीयन और दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों का शुल्क भुगतान असफल रहा है, वे 13 अक्टूबर की रात 11:30 बजे तक दोबारा शुल्क जमा कर सकेंगे।विश्वविद्यालय की निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार, 14 अक्टूबर को पंजीकृत पीएटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होगी। 15 अक्टूबर को पंजीकृत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा। वहीं, 16 अक्टूबर को पंजीकृत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी।दस्तावेजों के सत्यापन, प्रावीण्य सूची जारी करने, सीट आवंटन और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर कृषि महाविद्यालय, रायपुर में उपस्थित होना होगा। ऑफलाइन काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शुरू होगी।विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे निर्धारित तिथि पर सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों और शुल्क भुगतान संबंधी विवरण के साथ उपस्थित हों। काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए समय-सारिणी का पालन और ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया समय-सीमा के भीतर पूरी करना अनिवार्य होगा। इस काउंसिलिंग के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कृषि पाठ्यक्रम की उपलब्ध रिक्त सीटों पर पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर मिलेगा।