छत्तीसगढ़: 300 मछली पालकों को मिली आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग, उत्पादन बढ़ाने के बताए तरीके

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कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को पारंपरिक मत्स्य पालन के साथ वैज्ञानिक तकनीकों से जोड़ना और उन्हें ऐसी आधुनिक व्यवस्थाओं की जानकारी देना था, जिनसे कम संसाधनों में बेहतर उत्पादन हासिल किया जा सके।प्रशिक्षण में शामिल किसानों को जशपुर जिले में पौंड लाइनर तकनीक से संचालित आधुनिक मत्स्य पालन इकाइयों का भ्रमण कराया गया। किसानों ने मौके पर तालाब में पौंड लाइनर के इस्तेमाल, तालाब प्रबंधन और उत्पादन बढ़ाने की तकनीकों को समझा। विशेषज्ञों ने किसानों को बताया कि बेहतर तालाब प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज और वैज्ञानिक तरीके से पालन करने से मछली उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।प्रशिक्षण के दौरान किसानों को सरगुजा जिले के रजपुरी जलाशय का भी दौरा कराया गया। यहां किसान केज कल्चर तकनीक से हो रहे मछली पालन से रूबरू हुए। किसानों ने जलाशय में लगाए गए केज की कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से देखा और इस तकनीक के जरिए मछली उत्पादन बढ़ाने तथा अतिरिक्त आय के अवसरों की जानकारी हासिल की।तीन दिवसीय प्रशिक्षण में मत्स्य किसानों को मछली पालन के अलग-अलग चरणों की वैज्ञानिक जानकारी दी गई। इसमें मुख्य रूप से गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज का चयन, मत्स्य बीज उत्पादन की आधुनिक तकनीक, तालाब का वैज्ञानिक प्रबंधन, संतुलित आहार का उपयोग, मछलियों की वृद्धि के लिए उचित देखभाल, मछलियों में होने वाली बीमारियों की पहचान और रोगों की रोकथाम और प्रबंधन जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण दिया।प्रशिक्षण और भ्रमण के दौरान मिली व्यावहारिक जानकारी किसान अपने स्तर पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। वैज्ञानिक तरीके से तालाब प्रबंधन, बेहतर मत्स्य बीज, संतुलित आहार और समय पर बीमारी की रोकथाम से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।मत्स्य पालन विभाग का मानना है कि आधुनिक तकनीकों को अपनाने से न सिर्फ मछली उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि मत्स्य पालन से जुड़े किसानों और हितग्राहियों की आमदनी में भी वृद्धि हो सकती है। तीन दिवसीय प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम सहायक संचालक मत्स्य पालन जितेंद्र कुमार पैकरा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।