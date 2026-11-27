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केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ बेहतर समन्वय बनाकर बहुचर्चित शराब घोटाले में वांछित आरोपी कारोबारी विकास अग्रवाल को संयुक्त अरब अमीरात से 27 नवंबर को भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। आरोपी पर वर्ष 2019 से 2022 के दौरान छत्तीसगढ़ की सरकारी शराब वितरण व्यवस्था में 1,280 करोड़ रुपये से अधिक का बड़ा वित्तीय घोटाला करने का आरोप है। जांच दल आरोपी को मुंबई हवाई अड्डे पर उतरने के उपरांत स्थानीय सीबीआई अदालत में पेश कर चुका है, जहां से अब उसे जल्द ही प्रोडक्शन वारंट पर आगे की पूछताछ के लिए छत्तीसगढ़ ले जाने की तैयारी पूरी की जा रही है।