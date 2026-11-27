छत्तीसगढ़: शराब घोटाले का आरोपी विकास अग्रवाल UAE से भारत लाया गया, 1280 करोड़ रुपये से अधिक के हेरफेर का आरोप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर/मुंबई Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 27 Nov 2026 10:23 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में वांछित कारोबारी विकास अग्रवाल को 27 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात से भारत लाया गया। सीबीआई के अनुसार, आरोपी पर 2019 से 2022 के बीच 1,280 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले में भूमिका निभाने का आरोप है। उसे मुंबई की अदालत में पेश किया गया।
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विस्तार
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ बेहतर समन्वय बनाकर बहुचर्चित शराब घोटाले में वांछित आरोपी कारोबारी विकास अग्रवाल को संयुक्त अरब अमीरात से 27 नवंबर को भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। आरोपी पर वर्ष 2019 से 2022 के दौरान छत्तीसगढ़ की सरकारी शराब वितरण व्यवस्था में 1,280 करोड़ रुपये से अधिक का बड़ा वित्तीय घोटाला करने का आरोप है। जांच दल आरोपी को मुंबई हवाई अड्डे पर उतरने के उपरांत स्थानीय सीबीआई अदालत में पेश कर चुका है, जहां से अब उसे जल्द ही प्रोडक्शन वारंट पर आगे की पूछताछ के लिए छत्तीसगढ़ ले जाने की तैयारी पूरी की जा रही है।
सिंडिकेट का खजांची था आरोपी
जांच के अनुसार विकास अग्रवाल पर राज्य की शराब वितरण व्यवस्था में हुई भारी अनियमितताओं में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है। इस पूरे अवैध सिंडिकेट के भीतर वह केंद्रीय वित्तीय समन्वयक यानी खजांची का कामकाज संभाल रहा था। उसका मुख्य कार्य विभिन्न शराब डिस्टिलरीज से सीधे कमीशन की मोटी रकम वसूलना और उसे एकत्रित करना था। इसके उपरांत वह इस राशि को सरकारी अधिकारियों तथा सिंडिकेट से जुड़े बाकी सदस्यों तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाता था। अवैध कमाई को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से आरोपी ने कई कंपनियों और अलग-अलग वित्तीय माध्यमों का उपयोग करके धन का लेनदेन कराया था।
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सरकारी खजाने को भारी नुकसान
छत्तीसगढ़ के इस बहुचर्चित शराब सिंडिकेट के कारण राज्य के सरकारी खजाने को 1,280 करोड़ रुपये से भी अधिक का प्रत्यक्ष नुकसान उठाना पड़ा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो इस पूरे मामले में जांच पूरी करते हुए नवंबर 2024 में ही संबंधित अदालत के समक्ष अपना आरोपपत्र दाखिल कर चुकी थी। आरोपपत्र में नाम आने के बाद भी आरोपी विकास अग्रवाल लगातार अपनी उपस्थिति से बचता रहा और फरार चल रहा था। एजेंसियां लंबे समय से उसके ठिकाने का पता लगाने के प्रयास में जुटी हुई थीं।
प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया
फरार आरोपी को पकड़ने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के विशेष अनुरोध पर इंटरपोल के माध्यम से रेड नोटिस जारी कराया गया था। रेड नोटिस जारी होने के उपरांत संयुक्त अरब अमीरात के जांच अधिकारियों ने उसकी सटीक लोकेशन ट्रेस करके उसे धर दबोचा। वहां की सभी कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद संयुक्त अरब अमीरात प्रशासन ने उसे भारत वापस भेजने की मंजूरी दी। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस की एक एस्कॉर्ट टीम दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची, जहां आरोपी को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया। सुरक्षा टीम 27 नवंबर को आरोपी को लेकर मुंबई एयरपोर्ट पहुंची और उसे मुंबई की सीबीआई अदालत में पेश किया गया।
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सिंडिकेट का खजांची था आरोपी
जांच के अनुसार विकास अग्रवाल पर राज्य की शराब वितरण व्यवस्था में हुई भारी अनियमितताओं में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है। इस पूरे अवैध सिंडिकेट के भीतर वह केंद्रीय वित्तीय समन्वयक यानी खजांची का कामकाज संभाल रहा था। उसका मुख्य कार्य विभिन्न शराब डिस्टिलरीज से सीधे कमीशन की मोटी रकम वसूलना और उसे एकत्रित करना था। इसके उपरांत वह इस राशि को सरकारी अधिकारियों तथा सिंडिकेट से जुड़े बाकी सदस्यों तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाता था। अवैध कमाई को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से आरोपी ने कई कंपनियों और अलग-अलग वित्तीय माध्यमों का उपयोग करके धन का लेनदेन कराया था।
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सरकारी खजाने को भारी नुकसान
छत्तीसगढ़ के इस बहुचर्चित शराब सिंडिकेट के कारण राज्य के सरकारी खजाने को 1,280 करोड़ रुपये से भी अधिक का प्रत्यक्ष नुकसान उठाना पड़ा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो इस पूरे मामले में जांच पूरी करते हुए नवंबर 2024 में ही संबंधित अदालत के समक्ष अपना आरोपपत्र दाखिल कर चुकी थी। आरोपपत्र में नाम आने के बाद भी आरोपी विकास अग्रवाल लगातार अपनी उपस्थिति से बचता रहा और फरार चल रहा था। एजेंसियां लंबे समय से उसके ठिकाने का पता लगाने के प्रयास में जुटी हुई थीं।
प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया
फरार आरोपी को पकड़ने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के विशेष अनुरोध पर इंटरपोल के माध्यम से रेड नोटिस जारी कराया गया था। रेड नोटिस जारी होने के उपरांत संयुक्त अरब अमीरात के जांच अधिकारियों ने उसकी सटीक लोकेशन ट्रेस करके उसे धर दबोचा। वहां की सभी कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद संयुक्त अरब अमीरात प्रशासन ने उसे भारत वापस भेजने की मंजूरी दी। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस की एक एस्कॉर्ट टीम दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची, जहां आरोपी को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया। सुरक्षा टीम 27 नवंबर को आरोपी को लेकर मुंबई एयरपोर्ट पहुंची और उसे मुंबई की सीबीआई अदालत में पेश किया गया।