Chandigarh News: ड्यूटी से घर लौट रहे युवक की ट्रक से टकराकर मौत
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:59 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:59 AM IST
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मोहाली। फेज-6 इंडस्ट्रियल एरिया में बिना लाइट और चेतावनी संकेत के खड़े ट्रक से टकराकर 30 वर्षीय देस राज की मौत हो गई। वह एक निजी कंपनी में काम करता था और ड्यूटी के बाद घर लौट रहा था। यह हादसा 30 सितंबर की शाम सब्जी मंडी के पास हुआ। मृतक के पिता राम प्रसाद ने पुलिस को बताया कि सड़क पर बिना लाइट और चेतावनी संकेत के ट्रक खड़ा था। अंधेरा होने के कारण देस राज को ट्रक नहीं दिखा और उसकी बाइक पीछे से टकरा गई। हादसे में देस राज को गंभीर चोटें आईं। राहगीरों ने उसे सिविल अस्पताल फेज-6 पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पिता के बयान पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज से पहचान में जुटी है।
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