Chandigarh News: पीजीआई में खातों और ऑडिट पर कार्यशाला

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चंडीगढ़। पीजीआई के विजिलेंस सेल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के निवारक सतर्कता अभियान के तहत खातों और ऑडिट पर कार्यशाला आयोजित की। वित्तीय सलाहकार रविंदर सिंह और मुख्य सतर्कता अधिकारी सुनील डोगरा ने वित्तीय प्रक्रियाओं, पारदर्शी निर्णय और नियमों के पालन पर जोर दिया। करीब 190 कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया, संगरूर सैटेलाइट सेंटर के कर्मचारी ऑनलाइन जुड़े। ब्यूरोे