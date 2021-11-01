Chandigarh News: सिंहपुरा बस स्टैंड पर महिला का दो तोले का मंगलसूत्र चोरी

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पूजा ने बताया कि सात सितंबर को वह गुरुग्राम से सिंहपुरा बस स्टैंड पहुंची थी। पंचकूला जाने वाली बस में चढ़ते समय भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात महिलाओं ने मंगलसूत्र खींच लिया। मंगलसूत्र गायब मिलने पर पूजा ने उनका पीछा किया। संदिग्ध महिलाएं सफेद वैन और सफेद स्विफ्ट कार में फरार हो गईं। पुलिस ने बीएनएस की धारा 304 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

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जीरकपुर। सिंहपुरा बस स्टैंड पर बस में चढ़ते समय एक महिला के गले से करीब दो तोले का सोने का मंगलसूत्र चोरी हो गया। पंचकूला शिक्षा विभाग में विधिक सहायक पूजा ने चार-पांच अज्ञात महिलाओं पर वारदात का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।