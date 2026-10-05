Chandigarh News: क्लब से लौटते वक्त चौक की ग्रिल तोड़कर चढ़ी कार

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चंडीगढ़। शनिवार रात क्लब में पार्टी के बाद करनाल लौट रहे चार युवकों की कार रविवार तड़के सेक्टर-7/8/19/26 के चौक पर इतनी तेज रफ्तार में अनियंत्रित हुई कि लोहे की ग्रिल तोड़ते हुए उसके ऊपर जा चढ़ी। जोरदार टक्कर में कार सवार चारों युवक घायल हो गए। हालांकि, समय पर एयरबैग खुलने से सभी को गंभीर चोट से बचाव हो गया। पुलिस ने चारों को सेक्टर-16 स्थित सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका मेडिकल कराया गया।जानकारी के अनुसार 29 वर्षीय अरुण, 32 वर्षीय बनी, 28 वर्षीय कुलदीप और उनका एक अन्य साथी शनिवार को करनाल से चंडीगढ़ आए थे। चारों ने यहां एक क्लब में पार्टी की। देर रात वे कार से करनाल लौट रहे थे। कार अरुण चला रहा था।रविवार तड़के सेक्टर-7/8/19/26 के चौक पर पहुंचते ही तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और चौक की लोहे की ग्रिल से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार ग्रिल तोड़ते हुए उसके ऊपर चढ़ गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों युवकों को अस्पताल पहुंचाया। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है। पुलिस हादसे के अन्य कारणों की भी जांच कर रही है।