वीनू मांकड़ ट्रॉफी: चंडीगढ़ ने छत्तीसगढ़ को 103 रन से हराया

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माई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। चंडीगढ़ की टीम ने मंगलवार को इंदौर के द डेल कॉलेज ग्राउंड में छत्तीसगढ़ को 103 रन से हराकर वीनू मांकड़ ट्रॉफी एलीट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। रुपेश यादव और मार्कंडेय पंचाल के शानदार शतकों की बदौलत चंडीगढ़ ने 45 ओवर में छह विकेट पर 323 रन बनाए। जवाब में छत्तीसगढ़ की टीम 31.4 ओवर में 220 रन पर सिमट गई।पहले बल्लेबाजी करते हुए चंडीगढ़ को मीट दहिया (4 रन) के रूप में शुरुआती झटका लगा। इसके बाद रुपेश यादव और गगनप्रीत सिंह ने पारी संभाली। गगनप्रीत ने 35 रन बनाए, जबकि रुपेश ने 13 चौकों और एक छक्के की मदद से 115 रन की शानदार पारी खेली।मार्कंडेय पंचाल ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 10 चौकों और छह छक्कों की मदद से 101 रन बनाए। दक्ष कश्यप 18 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि पार्थ सेनगुप्ता ने 13 गेंदों पर 25 रन की तेज पारी खेली। छत्तीसगढ़ की ओर से शिवम यादव ने तीन विकेट लिए।लक्ष्य का पीछा करते हुए छत्तीसगढ़ 220 रन पर आउट324 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए छत्तीसगढ़ के विकेटकीपर बल्लेबाज अमेय मोरे ने 20 गेंदों पर 41 रन बनाए। कप्तान फैज खान ने 46 गेंदों पर 63 रन की पारी खेली। आदित्य वर्मा ने 28 और आदित्य यादव ने 26 रन का योगदान दिया। हालांकि, नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी।मार्कंडेय पंचाल ने बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 रन देकर तीन विकेट झटके। गगनप्रीत सिंह और हार्दिक ने दो-दो विकेट हासिल किए। चंडीगढ़ के गेंदबाजों ने छत्तीसगढ़ की पारी 220 रन पर समेटकर टीम को शानदार जीत दिलाई और क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का किया।