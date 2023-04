Amritsar: स्वर्ण मंदिर में चेहरे पर तिरंगा लगाकर पहुंची लड़की को सेवादार ने रोका, वायरल वीडियो पर SGPC की सफाई

अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने के लिए जा रही एक लड़की को हरमंदिर साहिब परिक्रमा के गोल्डन प्लाजा द्वार पर तैनात सेवादार ने रोक दिया। लड़की के चेहरे पर तिरंगे का स्टिकर लगा था। यह लड़की वाघा बॉर्डर से रिट्रीट सेरेमनी देखकर वापस आई थी।

वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट देखने वाले पर्यटकों को देशभक्ति की लहर के तहत चेहरे, माथे या शरीर के किसी भी हिस्से पर तिरंगा लगा लेते हैं। यह लड़की भी रविवार देर शाम रिट्रीट सेरेमनी देखकर जब श्री हरमंदिर साहिब माथा टेकने पहुंची तो उसे हरमंदिर साहिब की परिक्रमा में ही प्रवेश नहीं करने दिया। इसकी शिकायत उसने साथ खड़े एक हरियाणवी व्यक्ति से की। उसने सेवादार से पूछा तो सेवादार का जवाब था कि इसने अपने चेहरे पर तिरंगा झंडा लगाया है।

इसी बात पर काफी हंगामा हुआ और लोगों ने सेवादार की इस बात का विरोध जताया। मामला एजीपीसी के पास पहुंचा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव गुरचरण सिंह गरेवाल ने कहा कि उनके ध्यान में भी यह मामला आया है। मामले को लेकर वीडियो भी वायरल हुई है और वायरल वीडियो भी एसजीपीसी के अधिकारियों के पास पहुंची है। उन्होंने कहा कि वह जांच कराएंगे कि वह व्यक्ति सच में सेवादार था या कोई और था। इसको लेकर पूछताछ भी की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि एसजीपीसी देश के तिरंगे झंडे का सम्मान करती है।



This is a Sikh shrine. Every religious place has its own decorum...We welcome everyone...We apologise if an official misbehaved...The flag on her face was not our national flag as it didn't have Ashoka Chakra. It could have been a political flag: Gurcharan Singh Grewal, General… pic.twitter.com/Ivq0lWTto4