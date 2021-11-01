Chandigarh News: सीएसआईओ कार्यक्रम से केंद्रीय मंत्री का दौरा रद्द

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चंडीगढ़। सीएसआईआर-सीएसआईओ के स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का प्रस्तावित दौरा रद्द हो गया है। उनके दौरे के रद्द होने से संस्थान में 200 बेड वाले रिसर्च स्कॉलर हॉस्टल और सेंटर फॉर नैनो-ऑप्टिक्स फैब्रिकेशन (सीएनओएफ) के उद्घाटन को भी टाल दिया गया है। इस समारोह में अब पीजीआई निदेशक प्रो. विवेक लाल मुख्य अतिथि होंगे। सीएसआईआर-आईएमटेक की निदेशक डॉ. अलका राव और डीएसआईआर के डॉ. विपिन चंद्र शुक्ला विशिष्ट अतिथि रहेंगे। संस्थान के अनुसार दोनों परियोजनाओं का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ही करेंगे। उनकी अगली चंडीगढ़ यात्रा की तारीख जल्द तय की जाएगी।

200 बेड के हॉस्टल और नैनो-ऑप्टिक्स केंद्र का उद्घाटन टला