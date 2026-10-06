फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Through skill-based learning, children are acquiring both practical abilities and a sense of responsibility.

Chandigarh News: कौशल बोध से बच्चे हुनर के साथ सीख रहे जिम्मेदारी

Wed, 21 Oct 2026 12:55 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
Through skill-based learning, children are acquiring both practical abilities and a sense of responsibility.
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

चंडीगढ़। एनसीईआरटी की ओर से शुरू किया गया कौशल बोध कार्यक्रम बच्चों को किताबों के साथ-साथ काम करके सीखने का मौका दे रहा है। इसके तहत विद्यार्थी अपने आसपास की चीजों को देखकर, सोचकर, योजना बनाकर और नए काम करके सीख रहे हैं। इससे बच्चों में रचनात्मक सोच, समस्याओं को हल करने, बातचीत करने और मिलकर काम करने की क्षमता बढ़ रही है। साथ ही उनमें जिम्मेदारी निभाने और खुद पर भरोसा करने का गुण विकसित हो रहा है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के साथ व्यावहारिक ज्ञान देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed