Chandigarh News: संसद भवन में चंडीगढ़ के तीन विद्यार्थियों ने दिया भाषण

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चंडीगढ़। नई दिल्ली के संसद भवन स्थित सेंट्रल हॉल में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर आयोजित ‘नो योर लीडर्स’ कार्यक्रम में चंडीगढ़ के विद्यार्थियों ने प्रतिभा दिखाई। देशभर से 36 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 12 को भाषण के लिए चुना गया। इनमें सरकारी स्कूल के कक्षा आठवीं की काव्या और दसवीं के दिला डांगी व सूरज शामिल रहे। तीनों ने गांधी और शास्त्री के जीवन, विचारों और देशसेवा पर भाषण दिए। कक्षा आठवीं की खुशबू भी कार्यक्रम में शामिल हुईं।