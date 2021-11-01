Chandigarh News: हजारों कर्मचारी 10 अक्तूबर को संगरूर रैली में होंगे शामिल

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मोहाली। कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर 10 अक्तूबर को संगरूर में एक रैली होगी। इसमें मोहाली जिले से हजारों कर्मचारी और पेंशनर शामिल होंगे। रैली की तैयारियों के लिए संयुक्त समन्वय समिति, जिला मोहाली इकाई की बैठक पंचायत भवन में हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों और पेंशनर संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें रैली में कर्मचारियों और पेंशनरों की भागीदारी पर विचार-विमर्श किया गया। समिति के नेताओं ने दावा किया कि मोहाली जिले से हजारों कर्मचारी और पेंशनर बड़े काफिले के रूप में संगरूर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे। नेताओं ने बताया कि 18 सितंबर को सरकार ने 8 फीसदी महंगाई भत्ते की घोषणा की थी। बैठक में सुखदेव सिंह सैनी, कर्म सिंह धनौआ, इंस्पेक्टर सेवानिवृत्त महेंद्र सिंह, तजिंदर सिंह, अमित कटोच, एनडी तिवारी, गुरप्यार सिंह कोटली, राजिंदर कौर और बलजिंदर कौर मौजूद रहे। विभिन्न संगठनों के अन्य पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। समिति ने रैली में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने लंबित मांगों के समाधान न होने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया।