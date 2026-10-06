Chandigarh News: आज बंद रहेगी बिजली

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चंडीगढ़। जरूरी मरम्मत कार्य के चलते शनिवार को सेक्टर-5, 7, 8, 10, 19, 20, 26, 35, 44, पीपली वाला टाउन, माड़ी वाला टाउन, शांति नगर, न्यू एंड ओल्ड दर्शनी बाग, चमन, अमन, मिल्क कॉलोनी धनास, आर्म्ड पुलिस कैंपस धना, बापूधाम कॉलोनी के हिस्से में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे, सेक्टर-33 के हिस्से में दोपहर 1.30 से शाम 4.30 बजे, सेक्टर-12, 22, 24, 25, 44, 45, 49 एंड सोसायटीज, कोर्ट कांप्लेक्स, ज्यूडिशियल अकादमी सेक्टर-43 के हिस्से में सुबह 10.30 से शाम 5 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। संवाद