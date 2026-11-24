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माई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। स्वास्थ्य निदेशक (डीएचएस) डॉ. सुमन सिंह के सेवा विस्तार को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 24 नवंबर है लेकिन इस दिन अवकाश होने के कारण सोमवार को उन्हें 30 नवंबर तक एक्सटेंशन देने के लिए फाइल मूव की गई। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार फाइल गवर्नर हाउस पहुंच चुकी है और अब अंतिम मंजूरी के लिए हस्ताक्षर होने बाकी हैं। हालांकि, इस संबंध में किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।सूत्रों के मुताबिक डॉ. सुमन सिंह को उनके मूल राज्य पंजाब से आगे का एक्सटेंशन नहीं मिला है। ऐसे में यूटी चंडीगढ़ में उन्हें लंबा सेवा विस्तार मिलने की संभावना पर भी संशय बना हुआ है। गौरतलब है कि वह पिछले वर्ष सेवानिवृत्त होने के बाद पंजाब से एक साल (2025-26) का एक्सटेंशन लेकर चंडीगढ़ में सेवाएं दे रही थीं।नए डीएचएस की दौड़ में अब सिर्फ दो डॉक्टरनए स्वास्थ्य निदेशक की नियुक्ति के लिए पंजाब से आए पांच डॉक्टरों के पैनल में भी बदलाव हुआ है। जानकारी के अनुसार, एक डॉक्टर को पहले ही पैनल से बाहर किया जा चुका है। वहीं, शेष चार में से दो डॉक्टरों की उम्र 56 वर्ष से अधिक होने के कारण वे निर्धारित मानकों के तहत बाहर हो जाएंगे। ऐसे में अब बचे दो डॉक्टरों में से किसी एक को नया डीएचएस नियुक्त किए जाने की संभावना है। नियुक्ति को लेकर अंतिम फैसला प्रशासन को लेना है।