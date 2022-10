Punjab: दीपक टीनू के पुलिस हिरासत से भागने की जांच अब SIT के हाथ, ये चार अधिकारी करेंगे देखरेख

पुलिस हिरासत से शूटर दीपक टीनू के भागने की जांच अब विशेष जांच दल (एसआईटी) करेगा। पंजाब पुलिस ने एआईजी घुमन, मानसा के एसएसपी और डीएसपी बिक्रम बराड़ व आईजी एमएस छिना की देखरेख में दीपक टीनू मामले की जांच चार सदस्यीय एसआईटी करेगी। दीपक टीनू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी है। पुलिस उससे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ कर रही थी। मगर वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस मामले में सीआईए प्रभारी प्रितपाल सिंह की मिलीभगत का खुलासा हुआ। आनन-फानन आला अधिकारियों ने प्रितपाल को निलंबित कर दिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खुलासा हुआ कि प्रितपाल दीपक टीनू को प्रेमिका से मिलवाने लाया था। इसी दौरान वह फरार हो गया।

A four-member SIT has been constituted for the investigation of (gangster Lawrence Bishnoi's aide) Deepak Tinu custody escape under the supervision of IGP MS Chhina with AIG Ghuman, SSP Mansa & DSP Bikram Brar, say Punjab Police.