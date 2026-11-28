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माई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। एयरक्राफ्ट से बम गिरने और स्कूल में बच्चों के घायल होने की आपात स्थिति बनी तो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने मोर्चा संभाल लिया। कुछ ही देर में राहत एवं बचाव दल स्कूल पहुंचा और घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान शुरू कर दिया। फर्स्ट फ्लोर पर फंसे बच्चों और अन्य लोगों को विशेष रेस्क्यू प्रक्रिया के तहत नीचे लाकर एंबुलेंस तक पहुंचाया गया। शुक्रवार को सेक्टर-22 के स्कूल में आयोजित सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल में आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया।35 स्थानों पर बजाए गए एयर रेड सायरनशाम सात बजे चंडीगढ़ के 35 चिन्हित स्थानों पर एयर रेड सायरन बजाकर व्यापक सिविल डिफेंस एक्सरसाइज शुरू की गई। करीब 20 मिनट तक ब्लैकआउट का मॉक अभ्यास किया गया। इसका उद्देश्य हवाई हमले जैसी आपात स्थिति में प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, सिविल डिफेंस और अन्य एजेंसियों की तैयारियों को परखना था।घरों और कलाग्राम में कुछ देर बंद की गईं लाइटेंसायरन बजने पर शहर में नहीं थमी वाहनों की रफ्तार, कई सेक्टरों में जलती रहीं स्ट्रीट लाइटेंअभ्यास की शुरुआत शाम सात बजे दो मिनट तक हाई-लो पिच के एयर रेड वार्निंग सायरन से हुई। इसके बाद ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई। हालांकि, सायरन बजने के बावजूद शहर की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सामान्य रही और कई सेक्टरों की स्ट्रीट लाइटें जलती रहीं। कुछ घरों में लाइटें बंद की गईं। कलाग्राम में भी लाइटें बंद कर ब्लैकआउट का अभ्यास किया गया।घायलों को प्राथमिक सहायता देकर एंबुलेंस तक पहुंचायासेक्टर-22 के स्कूल में एयरक्राफ्ट से बम गिरने की काल्पनिक स्थिति तैयार की गई। इसके बाद वॉलंटियर्स ने घायल बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने, प्राथमिक सहायता दिलाने और एंबुलेंस तक पहुंचाने का अभ्यास किया। ऊपरी मंजिल पर फंसे लोगों को सुरक्षित नीचे लाने की प्रक्रिया भी प्रदर्शित की गई। अभ्यास के समापन पर दो मिनट तक हाई पिच का सायरन बजाकर एक्सरसाइज पूरी होने का संकेत दिया गया।