Chandigarh News: चंडीगढ़ में बिटुमिनस की किल्लत, 23 करोड़ के सड़क कार्यों पर संकट

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सप्लाई नहीं सुधरी तो दिसंबर के दूसरे सप्ताह के बाद तापमान अनुकूल न रहने से मार्च तक टल सकते हैं काम चंडीगढ़। शहर की मुख्य सड़कों की रिकॉर्पेटिंग के लिए बिटुमिनस की कमी बड़ी बाधा बन गई है। प्रशासन की कैपिटल प्रोजेक्ट डिवीजन नंबर-2 की ओर से करीब 23 करोड़ रुपये से कराए जा रहे सड़क मरम्मत कार्यों की रफ्तार प्रभावित होने लगी है। पहले ठेकेदारों को सप्ताह में बिटुमिनस के तीन ट्रक मिल रहे थे, लेकिन अब केवल एक ट्रक की आपूर्ति हो रही है। यानी जरूरत के मुकाबले करीब दो ट्रक प्रति सप्ताह कम मिल रहे हैं। सप्लाई की यही स्थिति रही तो कई प्रमुख सड़कों की रिकॉर्पेटिंग अधर में लटक सकती है।इन प्रमुख सड़कों पर असर की आशंकाप्रभावित होने वाले मार्गों में मध्य मार्ग पर ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट से पंचकूला बॉर्डर तक, पूर्व मार्ग, दक्षिण मार्ग पर सेक्टर-38 से सेक्टर-37, सेक्टर-24-25 चौक से मुल्लांपुर बॉर्डर और हल्लोमाजरा से पंचकूला बॉर्डर तक की सड़कें शामिल हैं। दिसंबर के दूसरे सप्ताह के बाद तापमान रिकॉर्पेटिंग के अनुकूल नहीं रहने पर काम अगले साल मार्च तक टल सकता है।सरकारी कंपनियों से सीमित आपूर्तिप्रशासन का इंजीनियरिंग विभाग ठेकेदारों को सरकारी कंपनियों से ही वीजी-30 बिटुमिनस खरीदने की अनुमति देता है। बल्क में इसका बाजार भाव 79,890 रुपये प्रति मीट्रिक टन, जबकि पानीपत रिफाइनरी में दर 72,282 रुपये प्रति टन है। रिफाइनरी से सरकारी विभागों के परमिट पर ही सीधे खरीद हो सकती है। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम से मिलने वाली आपूर्ति भी प्रभावित है। एशिया में युद्ध जैसे हालात के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पर असर पड़ने की बात सामने आई है।स्टॉक खत्म हुआ तो बढ़ेगी परेशानीठेकेदारों ने बरसात के दौरान बिटुमिनस का स्टॉक जुटाया था, लेकिन अब सीमित सप्लाई के कारण मशीनरी और मजदूर खाली बैठ रहे हैं। आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो प्रशासन के साथ नगर निगम के सड़क कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं।कोट...अभी ठेकेदारों के पास बिटुमन का कुछ स्टॉक है। लेकिन अब सप्ताह में एक ही ट्रक मिलने से सड़क रिकार्पेटिंग के काम स्लो हो जाएंगे। - सीबी ओझा, चीफ इंजीनियर, प्रशासन