Chandigarh News: वर्क फ्रॉम होम और फ्लैट के नाम पर 5.91 लाख की ठगी

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चंडीगढ़। शहर में ठगी के दो मामलों में लोगों से कुल 5.91 लाख रुपये ऐंठने के आरोप सामने आए हैं। पहले मामले में सेक्टर-15 निवासी महिला को इंस्टाग्राम पर घर बैठे काम दिलाने का झांसा देकर 1.96 लाख रुपये ठग लिए गए। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।दूसरे मामले में मौलीजागरां निवासी अनुराग ने आरोप लगाया कि मोहाली के शिवा एन्क्लेव निवासी जोगिंदर ने उसे हाउसिंग बोर्ड का फ्लैट आवंटित कराने का भरोसा दिया। इसके नाम पर उससे 3.95 लाख रुपये ले लिए लेकिन फ्लैट नहीं मिला। अनुराग की शिकायत पर मौलीजागरां थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस दोनों मामलों में आरोपों की जांच कर रही है।