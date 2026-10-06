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Hindi News ›   Chandigarh ›   Ramlila-Dussehra Festival from October 10 to 20

Chandigarh News: 10 से 20 अक्टूबर तक रामलीला-दशहरा महोत्सव

Thu, 08 Oct 2026 01:36 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:36 AM IST
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Ramlila-Dussehra Festival from October 10 to 20
संवाद न्यूज एजेंसी
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चंडीगढ़।
दिव्य रामायण युवा कला मंच, सेक्टर-49 की ओर से 10 से 20 अक्तूबर तक होने वाली पांचवीं रामलीला एवं दशहरा महोत्सव-2026 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सब्जी मंडी ग्राउंड में साफ-सफाई के बाद टेंट लगाने का काम शुरू हो गया है। प्रधान चिराग अग्रवाल और वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुनीष कक्कड़ ने बताया कि इस बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतले आकर्षण का केंद्र होंगे। इनके निर्माण के साथ मंच और मैदान की अन्य तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। कलाकार रिहर्सल को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार रामलीला में एआई आधारित दृश्य प्रभाव और आधुनिक डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे रामायण के प्रसंगों को और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।
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